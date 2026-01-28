職排／「黃金左手」吳宗軒 如何帶領台中連莊打出速度排球

如果說高舉高打是排球場上最直觀的力量展現，那麼吳宗軒的存在，則證明了速度同樣能主宰比賽。現效力於台中連莊排球隊，被球迷稱為「黃金左手」的吳宗軒，其實並非一開始就走在排球這條路上。國小時期的他，最早接觸的是田徑。

跑道出身，養成爆發力的底子

吳宗軒回憶：「那時候很多體育班的小朋友，田徑、排球都會一起練。」不同於外界以為的標槍、跳高，他的主項是 60 公尺短跑，講求瞬間爆發與啟動速度。

這段田徑經驗成了他日後在排球場上最重要的養分。他坦言：「這個位置非常仰賴速度，就像短跑一樣，需要瞬間爆發。」早早意識到身高並非優勢，他選擇把速度與反應發揮到極致。

左撇子的進化，不是天生就習慣

吳宗軒左撇子的進化，不是天生就習慣。 吳宗軒提供

身為左撇子，吳宗軒他並非一開始就站在現在的位置。國小、國中多半擔任主攻，高中一度嘗試舉球，直到高三才真正定型為副攻。

吳宗軒表示，「剛開始一定不習慣，但後來發現左手在這個位置其實很好用。」他說。角色轉換的過程並不輕鬆，卻逼著他重新學習技術與戰術思維。相較於傳統副攻的高點強攻，他選擇走出另一條路，用更快的節奏、更刁鑽的進攻點撕裂對手的攔網。他很清楚自己的定位：「跟那些身高、彈跳都比我好的選手硬拚很吃虧，所以我只能用速度去贏，去突破他們的攔網。」

三連霸MVP是責任不是光環

在臺師大時期，吳宗軒連續三年拿下大專聯賽MVP，至今仍是難以被複製的紀錄。但談到這項成就，他的態度卻異常冷靜。吳宗軒直言「他不會特別去在意這個。」，身為主攻老大哥，球隊的進攻與得分自然會集中在他身上，吳宗軒認為，「那是責任，不是什麼特別值得驕傲的事。」對他而言，獎項只是結果，真正重要的是球隊能不能贏球，排球終究還是團隊運動。

亞運銅牌，一輩子忘不了

吳宗軒亞運銅牌，一輩子忘不了。 吳宗軒提供

談到國家隊生涯中最難忘的一場比賽，他幾乎沒有遲疑，就是亞運。吳宗軒說，「雖然最後只拿到銅牌，但那一次其實非常接近更好的成績。」他說，對上韓國的關鍵一戰，臺灣隊一度掌握節奏，也看見勝利的可能。然而比賽後段節奏出現混亂，幾顆關鍵球未能妥善處理，最終與勝利擦身而過。儘管如此，這場失利沒有擊垮團隊，反而成為銅牌戰重新凝聚的力量。

他回憶：「銅牌戰的時候，大家真的都沒有放棄。」長期以來，臺灣排球要在亞運站上頒獎台並不容易，但那一次，團隊做到了。

吳宗軒進一步表示，「最大的感觸是，場上完全沒有學長、學弟之分，大家只為了同一個目標去拚。」他說。那段經驗至今仍深深烙印在心中。

今年是臺灣職業排球元年，從企業排球轉換到職業聯賽，節奏與負荷完全不同，吳宗軒形容，一開始更多的是興奮與緊張，但隨著上半季封王，挑戰才逐漸浮現。他說，「前半段還算順利，後半段大家都知道他們的戰術，也開始針對他們。再加上賽程密集、長途移動與背靠背出賽，對身體是一大考驗。

面對外界對於賽程安排的質疑，選手南北奔波體力造成負擔，吳宗軒展現出成熟的職業態度。吳宗軒表示，「職業選手本來就要面對這些壓力，環境給你什麼，你就去適應。」他說，聯盟與球隊都還在摸索，但選手能做的，就是把自己準備好。

穩定軍心的角色，用經驗帶人

吳宗軒(左)不只是進攻核心，更是穩定軍心的存在。 吳宗軒提供

在連莊隊內，吳宗軒不只是進攻核心，更是穩定軍心的存在。他說，「隊友需要他的時候，就把該做的事做好。」希望隊友能在場上少點壓力，多一點享受比賽當下的快樂。他也主動成為本土球員與外援之間的溝通橋樑，隊友在場上不會因失誤互相指責，而是一起解決問題。

沒有洋將，照樣打出連勝氣勢

回顧賽季初的連勝表現，吳宗軒認為，最大關鍵仍然是團隊默契。他說，其他球隊幾乎都是重組，但他們是整批從企業排球一路銜接上來，他分析，一開始在默契上，本來就比其他隊更成熟。

在聯盟中，連莊是少數沒有歐美洋將的隊伍。問到關鍵問題？吳宗軒一語道破：他說，他們不是靠個人得分，而是靠速度跟整體。快速的攻防轉換多點進攻，讓對手難以預判，也讓高大的攔網失去優勢，關鍵時刻每個人都能跳出來。

與傷共處，學會珍惜身體

吳宗軒與傷共處，學會珍惜身體。 吳宗軒提供

隨著賽季拉長，體能與傷勢成為無法迴避的課題。吳宗軒坦言，過去受傷時總想著快點回到場上，卻忽略完整修復，留下不少舊傷。現在的他，更懂得與身體對話，調整訓練、加強恢復，只為走得更長。吳宗軒指出，球賽不是只打一季，而是希望每年都能維持在最好的狀態。

目標很單純：拿下總冠軍

被問到是否考慮退役後當教練？他笑說想法有過，但現在不急著給自己答案。吳宗軒表示，先專心打球吧。現在的目標，是把職業生涯延續到35、36歲，再好好思考下一步。他說，今年的目標是拿下總冠軍。

給粉絲的話

吳宗軒把感謝留給一路支持他的球迷。 吳宗軒提供

訪談最後，吳宗軒把感謝留給一路支持他的球迷，他說，不管是在企業排球、國家隊，還是現在的職業聯賽，是球迷們的鼓勵，讓他有繼續打下去的動力。希望大家可以繼續支持台灣排球，支持他們。

在高舉高打之外，吳宗軒用速度、用經驗，也用態度，走出一條屬於自己的排球之路。「黃金左手」的價值，不只寫在得分板上，更體現在每一次帶著團隊前進的瞬間。

（全文由作者授權提供）