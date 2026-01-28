聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝
嘉義市西區大發展重要建設之一的西區全民運動館，統包工程整體進度突破75％。市長黃敏惠日前率市府團隊巡視工地，工程進展穩定，目標第一季完工，規畫9月對外營運。
西區全民運動館完工後，將成為西區最具指標性複合式體育場館。館內泳池規畫兼具競賽、培訓、教學、親子遊憩與運動推廣等四大功能，能同時服務專業選手與一般市民；另設有健身房、韻律教室、綜合球場、桌球室、兒童體適能教室及社區教室等多元空間，滿足不同年齡層與族群需求。
黃敏惠感謝工程人員，肯定施工團隊穩健推進工程，為嘉市運動產業與市民健康福祉打下關鍵基礎。西區全民運動館歷經原物料上漲與營建環境變動等挑戰，工程經費從最初3.9億元，調整至5.9億元，最後定案6.1億元，市府自籌4.1億元，體育署補助2億元。
黃敏惠表示，面對不確定因素，市府團隊克服困難、嚴格控管進度與品質，西區全民運動館不只是單一運動設施，而是承載「全齡、全族群、全方位」理念重要公共建設。場館設計兼顧競賽、訓練與休閒功能，可同時滿足球類運動、親子活動及社區使用需求，從運動空間配置、設施設計到周邊場域整合，皆以市民實際使用為核心，打造安全、舒適且具彈性的運動環境。盼西區全民運動館未來兼具教育、健康、經濟與社會等多重功能，為邁向「全齡共享、世代宜居」的城市願景再添動能。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言