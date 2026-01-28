快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

足球／女子亞洲盃 獵魔女團成員任開幕戰表演嘉賓

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導
「Kpop 獵魔女團」主力配唱歌手奧黛莉努娜。 美聯社
「Kpop 獵魔女團」主力配唱歌手奧黛莉努娜。 美聯社

Netflix超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」主力配唱歌手奧黛莉努娜（Audrey Nuna），將在澳洲舉辦的女子亞洲盃足球賽（Women's Asian Cup）擔任開幕戰演出嘉賓。

女子亞洲盃足球賽將於3月1日在伯斯體育場（Perth Stadium）揭開序幕，開幕戰由地主澳洲對上菲律賓。賽程將持續進行到3月21日。

法新社報導，在「Kpop 獵魔女團」（KPop DemonHunters）中擔任米拉（Mira）配唱的奧黛莉努娜，將成為開幕戰的表演嘉賓。

亞洲足球聯盟（AFC）期盼，藉由奧黛莉努娜的加持，能吸引更多年輕觀眾關注這項有12支隊伍參賽的賽事。

奧黛莉努娜對這項邀約感到「非常興奮」，她說：「能夠參與這場歌頌女性堅毅與卓越的盛會，並與音樂、文化與足球迷共襄盛舉，是我的莫大榮幸，特別這是我首次在伯斯演出。」

中國隊目前是這項亞洲賽事的衛冕軍。

延伸閱讀

9人合體再進化！HUR+宣布2/27舉辦大型專場演唱會

《小雨愛蜜莉》入圍奧斯卡前五強！對決《K-Pop 獵魔女團》《動物方城市 2》動畫大戰誰能勝出？

蔡依林演唱會搶票慘案重現！韓女團i-dle大巨蛋今開賣 粉絲怒：又是KKTIX

金城武恩師一句話！80歲玉女為愛引退 罕見露面美成這樣

相關新聞

足球／女子亞洲盃 獵魔女團成員任開幕戰表演嘉賓

Netflix超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」主力配唱歌手奧黛莉努娜（AudreyNuna），將在澳洲舉辦的女子亞洲盃足...

排球／旅外張育陞領軍台灣男排 名古屋亞運培訓名單出爐

中華民國排球協會今天公布2026名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單，其中男排依舊由旅外好手張育陞領軍，這次還加入舉球對...

足球／台灣女足拚世界盃門票 隊長陳英惠記得上屆不甘心

台灣女足將於3月前往澳洲征戰AFC亞洲盃會內賽，隊長陳英惠表示，仍記得上屆與世界盃門票擦肩而過的不甘心，這次帶著雪恥心情...

NFL／海鷹戰愛國者熱度炸裂 超級盃最低票價突破20萬元

隨著第60屆超級盃（Super Bowl LX）確定由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺，比賽票價在對戰組合確立後的24...

路跑／為名古屋亞運應援 國際奧林匹克路跑推專屬紀念品

中華奧林匹克委員會年度盛事「第36屆國際奧林匹克路跑」將於5月9日在新北市浮洲橋下堤外自行車道盛大登場，報名已正式開放。...

運動幣開放登記 運動彩券發展協會盼未來納入運彩消費

備受國人期待的2026 運動幣（Sports Coins）昨天上午10點正式開放登記，此次政策迎來重大突破，不僅將領取資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。