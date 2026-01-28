足球／女子亞洲盃 獵魔女團成員任開幕戰表演嘉賓

Netflix超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」主力配唱歌手奧黛莉努娜（Audrey Nuna），將在澳洲舉辦的女子亞洲盃足球賽（Women's Asian Cup）擔任開幕戰演出嘉賓。

女子亞洲盃足球賽將於3月1日在伯斯體育場（Perth Stadium）揭開序幕，開幕戰由地主澳洲對上菲律賓。賽程將持續進行到3月21日。

法新社報導，在「Kpop 獵魔女團」（KPop DemonHunters）中擔任米拉（Mira）配唱的奧黛莉努娜，將成為開幕戰的表演嘉賓。

亞洲足球聯盟（AFC）期盼，藉由奧黛莉努娜的加持，能吸引更多年輕觀眾關注這項有12支隊伍參賽的賽事。

奧黛莉努娜對這項邀約感到「非常興奮」，她說：「能夠參與這場歌頌女性堅毅與卓越的盛會，並與音樂、文化與足球迷共襄盛舉，是我的莫大榮幸，特別這是我首次在伯斯演出。」

中國隊目前是這項亞洲賽事的衛冕軍。