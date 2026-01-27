足球／台灣女足拚世界盃門票 隊長陳英惠記得上屆不甘心

台灣女足將於3月前往澳洲征戰AFC亞洲盃會內賽，隊長陳英惠表示，仍記得上屆與世界盃門票擦肩而過的不甘心，這次帶著雪恥心情，誓言奪回前進世界盃機會。

2026亞足聯（AFC）亞洲盃會內賽將於3月在澳洲登場，以全勝之姿通過資格賽考驗的台灣女足，這次與日本、越南及印度同在C組。台灣女足首戰將面對亞洲第1的日本，接著陸續挑戰越南、印度，力拚前進4強、直接取得2027女子世界盃門票。

台灣女足今天在台北田徑場公開訓練，同時進行賽前記者會，新任泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）接受媒體聯訪時表示，這次31人大名單囊括賴麗琴、王湘惠及程思瑜等資深選手，期望發揮「母雞帶小雞」功效，並感謝球員願意披上國家隊戰袍，目標爭取最佳成績。

上屆台灣女足在關鍵戰役分別不敵菲律賓、越南，其中對戰菲律賓差點上演逆轉勝，可惜在PK大戰落敗，而對戰越南則僅以1球之差吞敗，導致台灣女足錯失前進世界盃的機會，當下那種不甘心的感覺仍烙印在隊長陳英惠的心中。

如今分組賽再與越南同組，陳英惠接受中央社採訪時表示，是很特別的緣分，不過隨即放狠話「一定要復仇成功」，「這兩年大家很常集訓，磨合狀況也很不錯，希望這次把握住機會，所有人繼續一起努力、不要放棄。」

陳英惠補充，查克摩爾過去是台灣女足的守門員教練，因此雙方很熟悉，很快就能了解他想要團隊做到的事，「這次感覺帶著要去打仗的心情，希望全隊相信自己，想辦法把（世界盃）門票帶回台灣。」