排球／旅外張育陞領軍台灣男排 名古屋亞運培訓名單出爐

中央社／ 台北27日電
旅外好手張育陞。聯合報資料照，記者侯永全／攝影
中華民國排球協會今天公布2026名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單，其中男排依舊由旅外好手張育陞領軍，這次還加入舉球對角黃正良、舉球員陳玠廷。

2026名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單今天出爐，其中男排由旅外好手張育陞領軍，搭配2名旅日的中間手蔡沛彰、呂姜耀凱，另外還有張祐晨、温逸凱及劉昱麟等一票萊茵魯爾世大運班底的潛力新星，這次還加入舉球對角黃正良、舉球員陳玠廷。

男排總教練黃宏裕透過協會表示，第3階段名單部分為旅外選手，選才重點包含考量選手健康狀況、維持國家隊日常訓練強度，預計於國際賽週期開始前，決選出亞洲錦標賽14人、亞運12人名單。

女排部分，同樣以世大運班底為主，加上主力舉球員「排球甜心」廖苡任，而這次補進邊線攻擊手林書荷與許甄軒、中間手陳喬恩及自由球員林其蓉。女排總教練鄧衍敏提到，每個階段透過名單調整，嘗試不一樣的戰術，讓個位置選手競爭亞錦賽、亞運席次。

展望2026年國際賽週期，台灣男、女排預計出戰國家盃、亞洲東區錦標賽、亞錦賽及名古屋亞運，另外中華民國排球協會預計在國內舉辦2場國際賽事，包含6月4日至7日在屏東大鵬灣舉辦亞排聯（AVC）亞洲沙灘排球公開賽，7月28日至8月2日則在新莊體育館主辦福爾摩沙排球邀請賽。

排球 亞運 廖苡任

