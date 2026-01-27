排球／旅外張育陞領軍台灣男排 名古屋亞運培訓名單出爐
中華民國排球協會今天公布2026名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單，其中男排依舊由旅外好手張育陞領軍，這次還加入舉球對角黃正良、舉球員陳玠廷。
2026名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單今天出爐，其中男排由旅外好手張育陞領軍，搭配2名旅日的中間手蔡沛彰、呂姜耀凱，另外還有張祐晨、温逸凱及劉昱麟等一票萊茵魯爾世大運班底的潛力新星，這次還加入舉球對角黃正良、舉球員陳玠廷。
男排總教練黃宏裕透過協會表示，第3階段名單部分為旅外選手，選才重點包含考量選手健康狀況、維持國家隊日常訓練強度，預計於國際賽週期開始前，決選出亞洲錦標賽14人、亞運12人名單。
女排部分，同樣以世大運班底為主，加上主力舉球員「排球甜心」廖苡任，而這次補進邊線攻擊手林書荷與許甄軒、中間手陳喬恩及自由球員林其蓉。女排總教練鄧衍敏提到，每個階段透過名單調整，嘗試不一樣的戰術，讓個位置選手競爭亞錦賽、亞運席次。
展望2026年國際賽週期，台灣男、女排預計出戰國家盃、亞洲東區錦標賽、亞錦賽及名古屋亞運，另外中華民國排球協會預計在國內舉辦2場國際賽事，包含6月4日至7日在屏東大鵬灣舉辦亞排聯（AVC）亞洲沙灘排球公開賽，7月28日至8月2日則在新莊體育館主辦福爾摩沙排球邀請賽。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言