澳網／24記愛司球拍下20歲新星 澤瑞夫連三年闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫(右)打敗華裔新星挺進4強。 美聯社
德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在澳網8強賽面對美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），全場發出24記「愛司」，在超過3小時激戰中以6：3、6：7（7：5）、6：1、7：6（7：3）拿下勝利，連3年打進4強。

名列第3種子的德國名將讚對手底線表現非常好，「好一段時間了，我不認為我有打到任何底線表現那麼好的選手。沒有我的愛司球，我今天就不會贏下比賽。我當然非常開心我的發球表現，很高興再度進入4強。」

這場比賽兩度打到「搶7」，澤瑞夫第二盤5：3領先下卻連失4分，讓20歲的對手扳平盤數；第四盤他在5：6時瓦解對手破發點也是盤末點，「搶7」更是連拿6分，在握有絕對領先下以7：3迎接勝利。

28歲的澤瑞夫生涯已經3度打進大滿貫決賽，包括去年的澳網，但和高捧金盃都差最後一勝。去年他整季只在慕尼黑捧冠，世界排名仍高居世界第三，但形容2025年賽季是「極度令人失望」的一季，不過年度第一場大滿貫有好的開始，下戰將和西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和地主希望「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）的勝家對決。

列25種子的勒納．田上一輪4盤擊退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天也造成澤瑞夫不少壓力，離場時獲得球迷熱烈掌聲；今年打進8強將讓他世界排名從目前的29上升到24名，將是生涯首度進入世界前25。

