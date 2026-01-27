NFL／海鷹戰愛國者熱度炸裂 超級盃最低票價突破20萬元

隨著第60屆超級盃（Super Bowl LX）確定由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺，比賽票價在對戰組合確立後的24小時內持續攀升，目前最便宜門票已突破每張新台幣20萬元。

路透社報導，第60屆超級盃定於2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）利惠體育場（Levi's Stadium）舉行。根據票價追蹤服務TicketData資料，截至今天晚間，比賽最低票價為6620美元（約新台幣20萬800元）。此價格較海鷹昨天贏得國聯冠軍後不久上漲5.2%，也較愛國者在丹佛進行美聯冠軍賽前，高出近9%。

TicketData指出，最低票價僅在過去3天就飆升11%，比起去年堪薩斯市酋長與費城老鷹確定對戰組合後的價格，高出逾40%。

以下是職業美式足球（NFL）第60屆超級盃，連座門票在各主要通路報價。

SeatGeek：6776美元（約新台幣21萬3000元）。StubHub：6689美元（約新台幣21萬500元）。Vivid Seats：6630美元（約新台幣20萬8600元）。Ticketmaster：6896美元（約新台幣21萬7000元）。

第60屆超級盃定於2月8日在加州聖克拉拉利惠體育場舉行。 路透社

這場比賽將是海鷹自11年前在第49屆超級盃敗給愛國者以來，首次再闖超級盃。愛國者在當年後雖也曾3度殺進超級盃，但本屆是知名四分衛布雷迪（TomBrady）離隊後的首次，也是總教練弗拉貝（MikeVrabel）執掌兵符的第一個賽季。

第60屆超級盃也將是利惠體育場自2016年的第50屆以來，再度舉辦超級盃。

儘管如此，海鷹與愛國者之戰仍難以追上兩年前在拉斯維加斯舉行的第58屆超級盃，當時舊金山49人確定要與酋長交手後，最低票價一度突破7000美元（約新台幣22萬300元），平均價格最終飆升至近8900美元（約新台幣28萬元），直到比賽當天才回落至略高於7000美元。

去年超級盃票價在比賽當天下滑至平均2109美元（約新台幣6萬6400元），主要原因包括紐奧良旅館容量有限，以及所謂「酋長疲勞」－也就是酋長頻繁打進超級盃，導致中立球迷與市場新鮮度下降，進而影響門票銷售與觀賽熱度。

目前盤口看好海鷹在第60屆超級盃以4.5分擊敗愛國者。