路跑／為名古屋亞運應援 國際奧林匹克路跑推轉數紀念品

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026國際奧林匹克路跑開放報名。圖／中華奧會提供
2026國際奧林匹克路跑開放報名。圖／中華奧會提供

中華奧林匹克委員會年度盛事「第36屆國際奧林匹克路跑」將於5月9日在新北市浮洲橋下堤外自行車道盛大登場，報名已正式開放。本屆賽事不僅是全民運動的展現，更是為年度體育盛會「2026愛知名古屋亞運」揭幕的應援前奏曲；活動日期適逢母親節周末，中華奧會邀請民眾帶著家人一同參與，以輕鬆、歡樂的方式參與路跑，透過雙腳傳遞奧林匹克「卓越、尊重、友誼」的價值，跑出屬於全民運動的熱情與凝聚力。

亞洲最大體育盛會「2026愛知名古屋亞運」將於今年9月正式登場，第36屆國際奧林匹克路跑以「全民參與、為亞運選手加油」為核心，規劃 10 公里挑戰組，以及適合親子與初學者的3公里亞運FUN RUN組，讓不同年齡層與運動程度的民眾都能輕鬆加入，共同為亞運倒數揭開序幕。所有參賽者皆可獲得精美紀念禮，前500名報名者更可額外獲得奧林匹克日紀念徽章，留下珍貴收藏。

相較歷屆賽事，今年特別結合2026年亞運倒數時程，新增專屬組別設計，以實際行動支持亞運。報名3公里亞運FUN RUN組不僅能獲得亞運專屬紀念T-shirt，前100名報名者更可額外獲得「亞運FUN RUN紀念獎牌」；此組別不強調速度，而是將路跑轉化為全民集氣的具體行動，讓參與者除了能享受友善的路跑體驗，更能在其中共享運動樂趣。

本屆活動即日起開放報名至3月6日止，隨著愛知名古屋亞運進入倒數階段，中華奧會邀請民眾加入運動行列，與亞運選手一同跑向挑戰，將奧林匹克精神轉化為行動與熱情。

