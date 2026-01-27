冬奧／谷愛凌領銜 中國代表團出征米蘭規模史上最大

2026米蘭冬季奧運將於2月6日舉行，中國體育代表團成立大會今天在北京召開，代表團共計286人。這是中國冬奧境外參賽項目數最多、運動員規模最大的一屆，名將谷愛凌將出賽。

據央視27日報導，第25屆冬奧中國體育代表團今天在北京成立，代表團共計286人，包括運動員126人（包含替補）、工作人員160人，徐夢桃、齊廣璞、谷愛凌、蘇翊鳴、隋文靜、韓聰等知名運動員將出賽。

第25屆冬奧將於2月6至22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐舉行。央視報導指出，這次賽事是中國冬奧境外參賽項目數最多、運動員規模最大的一屆，中國體育代表團將參加7個大項15個分項91個小項比賽。

中國體育代表團參賽運動員平均年齡約25歲，年齡最大者為41歲、年齡最小者為17歲，有59人過往參加過冬奧，9人在2022北京冬奧獲得冠軍；67人第一次參加冬奧。

谷愛凌在北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀佳績。谷愛凌在美國加州出生，母親為中國人、父親為美國人，她是知名運動員也是廣告寵兒，握有多個代言、商業合作。她的國籍經常受到關注，目前沒有正式、官方訊息佐證其放棄美國籍。

谷愛凌日前接受美媒訪問時表示，代表中國參賽一直是計畫中的事，由於自由式滑雪運動在中國發展較晚、參與人數有限，希望透過自身努力激勵更多人，尤其是女孩參與這項運動。