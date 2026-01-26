職排／《專訪》從大學才起跑中間手 連莊汪秉勳如何用時間追上差距

在台灣排球場上，許多選手的成長路徑早已被寫好從體育班出發，層層銜接，一路通往職業或成人賽場。但台中連莊中間手汪秉勳沒有照著這張『標準地圖』前進。他的排球起步來得很晚，甚至直到大學，才真正站上排球場，卻一步步走出了屬於自己的位置。

從巧固球轉彎，人生重新定位

汪秉勳的運動起點，來自巧固球，汪秉勳表示，國、高中都是打巧固球，高中時曾拿過全國賽第三名。他說，直到畢業在即，面臨升學選擇，他才開始思考未來的方向。

汪秉勳指出，「那時候其實想得很清楚，自己沒有要用巧固球去升學。」他回憶，這樣的選擇並非一時衝動，而是經過反覆思考後，對自己運動人生所做出的重新定位。轉念的契機，來自大他兩歲的哥哥。哥哥先一步進入大學，接觸排球訓練，讓汪秉勳第一次近距離觀察這項運動。

汪秉勳表示，當時覺得排球「好像蠻好玩的」沒有華麗的理由，只有一個單純的念頭試試看。於是，他報考臺體大，正式告別巧固球，走進完全陌生的排球世界。

不是歸零，而是換一條更陡的路

台中連莊中間手汪秉勳。 汪秉勳提供

從巧固球轉到排球，在技術層面幾乎等同重新開始，汪秉勳不諱言指出兩者差異極大，「打法、節奏、判斷都不一樣。」但他也清楚，過去的訓練並非全然無用。他說，「巧固球在高中那段時間，其實已經把身體素質訓練起來了。」體能、反應、移動能力，成為他轉換跑道後少數能倚賴的基礎。

大學才起跑的震撼

真正加入臺體大排球隊後，汪秉勳才深刻體會什麼叫「差距」。汪秉勳坦言，「我從來沒看過有人是到大學才開始學排球。」在這樣的環境下，自我懷疑難免浮現，但他很快就明白，情緒無法縮短與他人的差距，唯一能做的，只是用時間一點一滴補上落後的里程。過去累積的運動基礎，成為他轉換跑道時的「隱形優勢」，讓他在接觸全新項目時，並非完全從零開始。

把空場變成日常，用練習填補差距

為了追上進度，汪秉勳選擇最直接、也最辛苦的方式多練。球隊正常訓練時間約三到四個小時，通常在下午進行。但對他來說，真正的練習往往從那之後才開始。隊友結束訓練離開後，他仍會留下來，找同學或學長練基本動作。他說，「他把空場當成日常，用額外的練習一點一滴填補差距。」沒計算過每天練多長時間，只知道每一次練球，都是在為未來鋪路。

教練的信任，讓他站上先發

台中連莊中間手汪秉勳。 台中連莊隊提供

儘管起步最晚，汪秉勳卻在大一時期，就被教練安排擔任中間手先發。這個決定對一名資歷尚淺的新生而言，無疑是一種信任的展現。汪秉勳表示，「不是我厲害，是教練願意給我機會。」汪秉勳始終這麼看待那段經歷。透過大量實戰磨練，他逐漸建立信心，也證明自己並非只是被破格提拔的例外。

場上專注冷靜，場下的汪秉勳，其實並不拘謹。「汪冰箱」這個綽號，正是來自高中時期的玩笑。汪秉勳指出，「在高雄大家講臺語，我名字唸快一點，就會變成「冰箱」。這個帶點地方味的稱呼，後來也成為隊友與球迷對他的親切標記。

場上冷靜專注當下

不少人形容汪秉勳在場上「穩健、冷靜」，但他自己卻說不上來。他說，「他說自己不會過度思考，只專注把當下的事情做好。」不去預設結果，也不過度放大得失，成了他面對比賽的方式。

連結年輕與資深的角色

台中連莊中間手汪秉勳。 汪秉勳提供

在台中連莊陣中，汪秉勳逐漸找到自己的定位。他認為自己像是一個「中間人」，連結年輕世代與資深學長。汪秉勳認為，「連莊的球員都很年輕，打球很靠氣氛；學長們個人能力強，也很沉穩。」他希望這兩種特質能互相影響、彼此補位，成為球隊的整體優勢。

踏入職業後，壓力來自場外

從企業排球踏進職業聯賽，最大的差別，不只是比賽強度，而是外界的關注。汪秉勳表示，職業賽「曝光變多了，關注的人也不一樣，輿論壓力一定會有。」尤其在球隊連勝期間連莊成為各隊鎖定的對象，也成為討論焦點。

與失誤共處，是選手的必修課

台中連莊中間手汪秉勳。 汪秉勳提供

對失誤的在意，汪秉勳並不否認。「一定會在意，但不能一直卡在那裡。」他學著把注意力放在下一球，因為一場比賽夠長，任何一次失誤，都不該定義整場表現。

連勝的關鍵：快速修正的能力

談到球隊長時間連勝的原因，他認為關鍵在於經驗與調整能力。汪秉勳指出，「發現問題後，下一局就能馬上修正。」在他看來，輸球反而不是壞事，而是讓球隊看清問題的機會。

職業元年的考驗：賽程與身體調適

汪秉勳。 台中連莊隊提供

主客場制度與背靠背賽程，讓選手必須頻繁南北移動。汪秉勳坦言，這樣的節奏確實辛苦，但也是職業化必須適應的一環。目前他仍在調整作息，尤其是比賽後精神亢奮，目前他仍在調整作息。

最在意的，是球迷的感受

每次比賽完，看見滿滿的球迷在球場外等他簽名拍照，汪秉勳表示，「謝謝一路支持我的人，不管是企排還是現在。」即便職業後互動時間變少，他仍希望球迷不要因此失落，他說，不希望大家進場看球，是帶著不開心離開的。慢一步起跑的汪秉勳，沒有捷徑，卻用時間與堅持，在職業排球場上，站出屬於自己的位置。

（全文由作者授權提供）