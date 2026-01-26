高球／曾雅妮任國華City Hub推廣大使 副董何麗純宣布首創會員新制

高球會員制度再進化 國華高爾夫首創訂閱制副卡

打破球證個人終身制框架 推動家庭共享成新趨勢

北投國華高爾夫俱樂部近年持續開創業界先例，從首創高爾夫訂閱制會籍，到進駐大直打造高爾夫社交空間「國華City Hub」，不斷拓展高爾夫產業的新營運模式。展望2026年，國華今日與媒體交流，副董事長何麗純正式宣布世界球后曾雅妮將擔任國華City Hub推廣大使，讓室內高爾夫球活動得以更多元型式展開。同時推出全新「會員副卡」制度，為高爾夫會員制開創「家庭共享」彈性模式。新的一年，國華以「高球型態創新與制度創新」為核心展開布局，以行動為高球產業注入更多可能性，邁向下一階段的成長！

國華City Hub攜手世界球后曾雅妮 推廣新型態室內高爾夫多元化

會員獨享每日免費擊球 國華球場果嶺費半價的專屬價格

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純正式宣布推出全新「會員副卡」制度。 國華高球俱樂部提供

國華副董事長何麗純表示：「很榮幸邀請世界球后 曾雅妮 擔任國華City Hub 推廣大使。近年來室內高爾夫在全球快速發展，由老虎伍茲Tiger Woods創辦的全新高爾夫聯賽 TGL，賦予高爾夫新的參與模式。」何麗純分享，TGL 將比賽場域移至室內，觀眾可如同欣賞籃球或羽球賽事一般，在舒適的空間中觀賽，不受天候影響，顯示高爾夫生態系正逐步走出18洞賽事的框架，有機會吸引更廣大的族群，也更貼近城市生活節奏，呼應北投國華高爾夫俱樂部作為「台北人的 Home Course」的定位。她也進一步說明，國華 City Hub 攜手曾雅妮，正是希望讓年輕世代以新的方式參與室內高爾夫運動；未來一年，雙方將規劃不同形式的交流與分享活動，共同開創室內高爾夫更多元的可能性。

此外，何麗純也分享，未來國華 City Hub 會員不僅有機會在會所中遇到曾雅妮進行自主訓練，更重要的是，會員所使用的場域空間與設備，皆建立在世界頂尖職業高爾夫選手所認同的專業基礎之上。國華 City Hub 擁有全台唯一的智能果嶺，透過高度擬真的果嶺設計，協助會員有效改善推桿盲點，逐步朝穩定破百的目標前進。City Hub 會員亦享有多項專屬權益，包括每日 50 分鐘免費擊球（開放區），以及可隨時攜友免費使用開放空間，並可享有會員本人於北投國華高爾夫球場果嶺費半價的專屬價格，會員不僅能在會所中風雨無阻的精進球技，同時也能和朋友充分享受全新的高球社交生態。

City Hub 開放式打擊區、果嶺區、VIP包廂 提供會員融合社交與練習的空間

成為國華Ciity Hub會員才可使用的智能果嶺設備。 國華高球俱樂部提供

國華City Hub設有開放式打擊區，配備三道打擊道，提供會員最佳揮桿體驗。VIP 包廂則打造高度隱私的 8 至 10 人專屬空間，內設多元運動模擬器及享用餐點服務，適合私人會議、聚會或慶祝活動，讓會員在精進高爾夫球技的同時，也能享受多元化運動體驗，國華 City Hub 不僅是揮桿場域，更是一處讓會員在城市中交流連結、蓄能前行的「賦能充電站」。

高爾夫訂閱制會籍再創新推「副卡」促進高爾夫蓬勃發展

國華球場副董事長何麗純同時宣布，去年全台首創的訂閱制會籍方案推出後，獲得會員正面回饋好評，國華團隊也因應會員回饋，進一步優化制度，即日起正式推出「副卡」新方案，未來無論是白金會員、球場會員或者是會所會員，每張主卡皆可以申請一張副卡，提供會員具有彈性與友善的使用方式。

國華副董事長何麗純分享，各行各業都必須因應時勢與消費者行為改變，提出新作為才能夠不斷成長前進，身為國華City Hub與球場團隊的領導者，透過與世界球后曾雅妮的國華City Hub推廣合作以及會員「副卡」新制的推出，國華從消費者需求出發，透過創新的會員制度與室內高球生活，不斷拓展高爾夫球的可能性，期待吸引更多優質的年輕世代走進高球生態圈，為高爾夫產業開啟更多元蓬勃發展的未來。