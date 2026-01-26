擊劍／輔大盃亞運培訓國手參賽 台北隊8強力克韓國最終銳劍組奪冠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男銳團體冠軍隊，左起選手李讓、張宗凱、徐浩、沈裕承。達永開發-耀達建設提供
男銳團體冠軍隊，左起選手李讓、張宗凱、徐浩、沈裕承。達永開發-耀達建設提供

傳統擊劍賽事輔大盃，今年已邁入到第29年，愛好擊劍的選手們透過這個賽事促進校際間的交流，加上現場許多教練帶領自己選手參賽，達到以劍會友及傳承的目的。

本次賽事強度不弱，目前在國訓中心進行亞運培訓的選手李讓、吳俊明、徐敬文、亞培女子鈍劍選手丁儒嫙皆有報名，全運會銀牌選手吳祥慶及從韓國遠道而來的選手們一起參賽！

其中男子銳劍更是有156位選手報名組成了42隊競爭團體賽，這組的賽事也在8強搶4時進入到最高潮，八強時遇到韓國隊，由小將李讓領軍的台北隊在前五棒打完以14:21落後韓國隊7分，原以為要被淘汰的比賽，就在李讓上場後追了一波，打了一個16:5將分數超前，此刻賽場地輔大中美體育館歡聲雷動，這也是選手李讓出賽大型國際賽最拿手的追分秀也在國內上演了，這場賽事最後也由地主隊台北奪得冠軍。

女鈍團體賽亞培選手丁儒嫙參賽。讀者提供
女鈍團體賽亞培選手丁儒嫙參賽。讀者提供

比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供

比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供

台北市私立新民雙語小學鍾董事長親臨現場為小選手們加油打氣。讀者提供
台北市私立新民雙語小學鍾董事長親臨現場為小選手們加油打氣。讀者提供

比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供

比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供

