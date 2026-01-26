竹縣用運動「帶飛」觀光 首推4條路跑路線「全民瘋運動」

新竹縣政府為推動全民運動風氣並結合地方觀光推廣，用運動「帶飛」縣內的觀光發展，今天推出「全民瘋運動」系列影片，精選4條具代表性的路跑路線，由跑步愛好者實地帶跑結合多角度的影像紀錄，呈現新竹縣兼具專業運動環境與自然人文景觀的多種樣貌，號召民眾用「跑步即旅行」來解鎖新竹縣的魅力。

縣長楊文科表示，近年全民健康意識抬頭，路跑成為參與度極高的運動項目，新竹縣擁有山、海、河濱及完善運動場館等多元地貌與設施條件，是推動全民運動的最佳場域。此次首度以系列影片方式，整合運動、觀光與生活元素，期盼透過影像引導民眾實際走出戶外，親身感受新竹縣豐富且友善的運動環境，打造健康、活力的城市形象。

「全民瘋運動」系列影片共規畫4集，路線涵蓋專業運動場館、河濱綠地、濱海風光及鄉道田園等不同場景，對應不同跑者需求與運動強度，呈現從日常休閒到進階訓練的多元跑步體驗。影片不僅記錄跑步節奏與運動過程，也自然融入在地景觀、文化氛圍與生活風貌，讓跑步成為認識新竹縣的全新視角。

傳播行銷處長蔡宜綾指出，本系列影片每集長度約3分鐘以上，結合空拍、多角度跟拍等影像手法，並提供國語及客語雙語版本，期望吸引不同年齡與族群參與。透過影像作為橋樑，引導民眾跟著影片實際走訪路線，用雙腳感受新竹縣的城市節奏與自然風景。