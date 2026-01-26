射箭／名古屋亞運射箭候選名單出爐 2場世界盃拚最終資格

名古屋亞運中華射箭代表隊經過3場選拔賽後，選出反曲弓男、女各4名選手成為候選名單，不過他們還要經過今年前2場世界盃射箭賽考驗後，才能真正拿下亞運門票。

中華民國射箭協會從去年底開始舉辦3場名古屋亞運選拔賽，並於昨天選出4名男子反曲弓選手，排名依序為湯智鈞、魏均珩、鄭祥輝、林子翔；女子反曲弓選手則為許芯慈、邱意晴、風佑築、李彩綺。

另外，男子複合弓為陳界綸、張正韋、顏子翔、吳子瑋；女子複合弓則為黃逸柔、陳芳翊、陳怡瑄、邱鈺兒。

根據協會遴選辦法，反曲弓男、女4名選手還需參加今年世界射箭總會舉辦的前2場世界盃，分別為4月的墨西哥站、5月的上海站。

這2站世界盃結束後，會依照選手在資格賽的分數、對抗賽的成績轉換成績分，男、女前3名選手就將代表中隊參加名古屋亞運。

2018年雅加達亞運，中華隊在射箭項目拿下2金1銀1銅，其中男子團體反曲弓靠著湯智鈞、魏均珩、羅偉旻，在金牌戰射落霸主韓國、順利摘金。只不過在接下來的杭州亞運、巴黎奧運，中華隊反曲弓代表隊都沒能繳出好成績。

中華射箭代表隊總教練廖健男在受訪時表示，這次選拔過程強度很高，看得出女子隊幾乎都由年輕人出馬，代表世代交替有成。

男子隊部分，廖健男說：「湯智鈞、魏均珩就是當初亞運金牌成員之一，2人默契不在話下，現在魏均珩更可以繼續發揮老大哥價值，帶領團隊繼續拚戰。」