快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

NFL／海鷹力阻公羊反撲 超級盃對愛國者上演復仇戰

中央社／ 綜合外電報導
西雅圖海鷹四分衛達諾率隊睽違11年重返超級盃。 美聯社
西雅圖海鷹四分衛達諾率隊睽違11年重返超級盃。 美聯社

NFL西雅圖海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）今天率隊以31比27擊敗洛杉磯公羊。這是海鷹11年來首度重返超級盃，他們將在下個月與新英格蘭愛國者重演2015年超級盃對決的戲碼。

法新社報導，職業美式足球聯盟NFL國聯冠軍戰（NFC Championship），海鷹與公羊雙方都有強大得分能力，最終海鷹穩住防線，壓制公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）反撲，順利晉級2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的第60屆超級盃（SuperBowl LX）。

海鷹四分衛達諾今天全場傳球346碼，沒有任何失誤，他在賽後表示，「能與這些隊友、教練團一起完成這場比賽，對我意義重大。」

這場聯盟冠軍戰高潮連連，西雅圖進攻組開局順暢，達諾領軍推進81碼，最終為跑鋒華克（KennethWalker）創造近端達陣機會。

西雅圖海鷹將與新英格蘭愛國者爭奪超級盃。 路透社
西雅圖海鷹將與新英格蘭愛國者爭奪超級盃。 路透社

公羊面對海鷹攻勢以44碼踢門回應；海鷹再一波攻勢未能達陣後，最後也踢回3分，並將比分擴大為10比3。

比賽在第3節結束時，海鷹以31比27握有領先，但是第4節末，落後4分的公羊在最後5分鐘攻至海鷹門前，面臨仍差4碼的第4檔選擇，公羊選擇強攻，但史塔福試圖將球傳進達陣區時，卻遭到海鷹角衛威勒斯朋（Devon Witherspoon）破壞，直接粉碎公羊逆轉希望。

海鷹最終守住勝果以31比27拿下超級盃門票，也是全隊第4度闖入超級盃，2015年阻擋他們封王的對手，恰巧又是今年自美聯出線的愛國者。

超級盃 愛國者

延伸閱讀

NFL／四分衛梅耶率愛國者險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

TikTok美國業務易主迎「完美結局」 川普發文感謝習近平拍板放行

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

相關新聞

NFL／海鷹力阻公羊反撲 超級盃對愛國者上演復仇戰

NFL西雅圖海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）今天率隊以31比27擊敗洛杉磯公羊。這是海鷹11年來首度重返超級盃，...

霍諾德攻頂台北101後搭機離台 旅客高喊Hero搶合照

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，今天早上與妻子搭機離台，霍諾德未受訪，許多搭機民眾看見他搶著合照，也有旅客...

NFL／四分衛梅耶率愛國者險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

職業美式足球聯盟NFL進入季後賽最後階段，新英格蘭愛國者四分衛梅耶今天在暴風雪中率隊以10比7險勝丹佛野馬，這是愛國者自...

金門馬 逾千大陸跑者參賽

2026年金門馬拉松競賽組昨登場，逾7000名國內外跑者同場競速，其中包括1100多名大陸跑者參賽。明年金門馬20周年，...

企排／鯨華躲過4賽點逆轉勝提前登頂 正妹隊長紅眼眶

台北鯨華女子排球隊今天和新北中纖隊激戰5局，中纖四度面對賽末點但未能拿下，讓台北鯨華以25：20、12：25、23：25...

TPVL／天鷹補強新洋將 賞連莊本季首度連敗

補進新洋將的台鋼天鷹隊，今天於鳳山主場迎戰聯盟龍頭台中連莊隊，憑藉穩定的攻防節奏與多點開花的進攻火力，以26：24、25...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。