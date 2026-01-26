NFL／海鷹力阻公羊反撲 超級盃對愛國者上演復仇戰

NFL西雅圖海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）今天率隊以31比27擊敗洛杉磯公羊。這是海鷹11年來首度重返超級盃，他們將在下個月與新英格蘭愛國者重演2015年超級盃對決的戲碼。

法新社報導，職業美式足球聯盟NFL國聯冠軍戰（NFC Championship），海鷹與公羊雙方都有強大得分能力，最終海鷹穩住防線，壓制公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）反撲，順利晉級2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的第60屆超級盃（SuperBowl LX）。

海鷹四分衛達諾今天全場傳球346碼，沒有任何失誤，他在賽後表示，「能與這些隊友、教練團一起完成這場比賽，對我意義重大。」

這場聯盟冠軍戰高潮連連，西雅圖進攻組開局順暢，達諾領軍推進81碼，最終為跑鋒華克（KennethWalker）創造近端達陣機會。

西雅圖海鷹將與新英格蘭愛國者爭奪超級盃。 路透社

公羊面對海鷹攻勢以44碼踢門回應；海鷹再一波攻勢未能達陣後，最後也踢回3分，並將比分擴大為10比3。

比賽在第3節結束時，海鷹以31比27握有領先，但是第4節末，落後4分的公羊在最後5分鐘攻至海鷹門前，面臨仍差4碼的第4檔選擇，公羊選擇強攻，但史塔福試圖將球傳進達陣區時，卻遭到海鷹角衛威勒斯朋（Devon Witherspoon）破壞，直接粉碎公羊逆轉希望。

海鷹最終守住勝果以31比27拿下超級盃門票，也是全隊第4度闖入超級盃，2015年阻擋他們封王的對手，恰巧又是今年自美聯出線的愛國者。