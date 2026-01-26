霍諾德攻頂台北101後搭機離台 旅客高喊Hero搶合照

霍諾德26日上午9時10分許帶著妻子桑妮現身桃園國際機場準備搭機離台。圖中央社提供

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，今天早上與妻子搭機離台，霍諾德（Alex Honnold）未受訪，許多搭機民眾看見他搶著合照，也有旅客喊Hero，相當受歡迎。

霍諾德25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約時報」、英國「衛報」等外媒報導，讓世界看見台灣。

霍諾德今天上午9時10分許帶著妻子桑妮（Sanni）現身桃園國際機場準備搭機離台，許多旅客認出霍諾德紛紛拿出相機搶拍，有民眾利用他排隊等待報到的時間請求合照，霍諾德來者不拒，相當親民，有民眾對他喊Hero，也有外籍旅客上前握手致意。

美國自由攀岩好手霍諾德在成功攻頂台北101後，26日早上搭機離台，霍諾德未受訪，許多搭機民眾看見霍諾德紛紛搶著和他合照，還有旅客對著他高喊Hero。圖中央社提供

霍諾德雖然沒有受訪，但對於現場記者詢問是否會再回到台灣，他特別回頭回應Yeah，隨後進入管制區結束這次的訪台行程。