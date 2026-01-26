霍諾德攻頂台北101後搭機離台 旅客高喊Hero搶合照
美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，今天早上與妻子搭機離台，霍諾德（Alex Honnold）未受訪，許多搭機民眾看見他搶著合照，也有旅客喊Hero，相當受歡迎。
霍諾德25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約時報」、英國「衛報」等外媒報導，讓世界看見台灣。
霍諾德今天上午9時10分許帶著妻子桑妮（Sanni）現身桃園國際機場準備搭機離台，許多旅客認出霍諾德紛紛拿出相機搶拍，有民眾利用他排隊等待報到的時間請求合照，霍諾德來者不拒，相當親民，有民眾對他喊Hero，也有外籍旅客上前握手致意。
霍諾德雖然沒有受訪，但對於現場記者詢問是否會再回到台灣，他特別回頭回應Yeah，隨後進入管制區結束這次的訪台行程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言