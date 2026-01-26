快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

霍諾德攻頂台北101後搭機離台 旅客高喊Hero搶合照

中央社／ 桃園機場26日電
美國自由攀岩好手霍諾德在成功攻頂台北101後，26日早上與妻子搭機離台。圖中央社提供
美國自由攀岩好手霍諾德在成功攻頂台北101後，26日早上與妻子搭機離台。圖中央社提供

霍諾德26日上午9時10分許帶著妻子桑妮現身桃園國際機場準備搭機離台。圖中央社提供
霍諾德26日上午9時10分許帶著妻子桑妮現身桃園國際機場準備搭機離台。圖中央社提供

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，今天早上與妻子搭機離台，霍諾德（Alex Honnold）未受訪，許多搭機民眾看見他搶著合照，也有旅客喊Hero，相當受歡迎。

霍諾德25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約時報」、英國「衛報」等外媒報導，讓世界看見台灣。

霍諾德今天上午9時10分許帶著妻子桑妮（Sanni）現身桃園國際機場準備搭機離台，許多旅客認出霍諾德紛紛拿出相機搶拍，有民眾利用他排隊等待報到的時間請求合照，霍諾德來者不拒，相當親民，有民眾對他喊Hero，也有外籍旅客上前握手致意。

美國自由攀岩好手霍諾德在成功攻頂台北101後，26日早上搭機離台，霍諾德未受訪，許多搭機民眾看見霍諾德紛紛搶著和他合照，還有旅客對著他高喊Hero。圖中央社提供
美國自由攀岩好手霍諾德在成功攻頂台北101後，26日早上搭機離台，霍諾德未受訪，許多搭機民眾看見霍諾德紛紛搶著和他合照，還有旅客對著他高喊Hero。圖中央社提供

霍諾德雖然沒有受訪，但對於現場記者詢問是否會再回到台灣，他特別回頭回應Yeah，隨後進入管制區結束這次的訪台行程。

攀岩界傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今天在全球直播下挑戰徒手攀登台北101，最終只花了91分鐘就登上508公尺高的塔尖，他在爬上塔尖後揮舞雙手慶祝。記者余承翰／攝影
攀岩界傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今天在全球直播下挑戰徒手攀登台北101，最終只花了91分鐘就登上508公尺高的塔尖，他在爬上塔尖後揮舞雙手慶祝。記者余承翰／攝影

延伸閱讀

壓力比看霍諾德攀101還大！Netflix工程師揭內幕　「兩樣東西」怕駭客來亂

霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？網友一致喊：它完勝

霍諾德登台北101被說瘋子 妻：人們沒看出「他攀爬時多麼快樂」

霍諾德徒手攀完台北101　登頂「最狂自拍照」震撼全球

相關新聞

NFL／海鷹力阻公羊反撲 超級盃對愛國者上演復仇戰

NFL西雅圖海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）今天率隊以31比27擊敗洛杉磯公羊。這是海鷹11年來首度重返超級盃，...

霍諾德攻頂台北101後搭機離台 旅客高喊Hero搶合照

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，今天早上與妻子搭機離台，霍諾德未受訪，許多搭機民眾看見他搶著合照，也有旅客...

NFL／四分衛梅耶率愛國者險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

職業美式足球聯盟NFL進入季後賽最後階段，新英格蘭愛國者四分衛梅耶今天在暴風雪中率隊以10比7險勝丹佛野馬，這是愛國者自...

金門馬 逾千大陸跑者參賽

2026年金門馬拉松競賽組昨登場，逾7000名國內外跑者同場競速，其中包括1100多名大陸跑者參賽。明年金門馬20周年，...

企排／鯨華躲過4賽點逆轉勝提前登頂 正妹隊長紅眼眶

台北鯨華女子排球隊今天和新北中纖隊激戰5局，中纖四度面對賽末點但未能拿下，讓台北鯨華以25：20、12：25、23：25...

TPVL／天鷹補強新洋將 賞連莊本季首度連敗

補進新洋將的台鋼天鷹隊，今天於鳳山主場迎戰聯盟龍頭台中連莊隊，憑藉穩定的攻防節奏與多點開花的進攻火力，以26：24、25...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。