金門馬 逾千大陸跑者參賽

2026年金門馬拉松競賽組昨登場，逾7000名國內外跑者同場競速，其中包括1100多名大陸跑者參賽。明年金門馬20周年，是否擴大邀大陸跑友參加？陸委會主委邱垂正說，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，都是正向交流。

金門馬拉松賽事分2天，前天有6300名健康休閒組跑者自金城田徑場起跑，昨天6200名競賽組選手接力登場，2天賽事吸引逾1萬2500名、來自24個國家跑者齊聚浯島。

副縣長李文良表示，金門馬拉松不僅是體育賽事，更是行銷城市、促進國際與兩岸跑友交流的重要平台，今年有1100名大陸跑者參賽，增添多元交流意義，預估為地方創造8千萬至1億元觀光商機，明年第20屆將擴大舉辦。

今年賽道一大亮點為全馬路線回歸經典「伯玉路段」，並完成世界田徑總會（WA）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）重新丈量與認證，新路線整體更趨平緩。跑者沿途行經瓊林聚落、伯玉路、環島南路戰備坑道，及雙鯉湖、慈湖等景點，飽覽閩南聚落與戰地風光。

賽事成績方面，全程馬拉松男子組由肯亞選手Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒奪冠，女子組由Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒封后。全馬組總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一。

半馬競爭激烈，男子半馬由來自肯亞的Job Minacho" Kamonde 以1小時07分55秒稱王，女子半馬由來自大陸的奧運選手黃雪梅以1小時18分01秒蟬聯封后。