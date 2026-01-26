聽新聞
0:00 / 0:00

金門馬 逾千大陸跑者參賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
廈門領跑團暌違7年後再度現身金門馬拉松賽道，成為場中嬌點。記者蔡家蓁／攝影
廈門領跑團暌違7年後再度現身金門馬拉松賽道，成為場中嬌點。記者蔡家蓁／攝影

2026年金門馬拉松競賽組昨登場，逾7000名國內外跑者同場競速，其中包括1100多名大陸跑者參賽。明年金門馬20周年，是否擴大邀大陸跑友參加？陸委會主委邱垂正說，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，都是正向交流。

金門馬拉松賽事分2天，前天有6300名健康休閒組跑者自金城田徑場起跑，昨天6200名競賽組選手接力登場，2天賽事吸引逾1萬2500名、來自24個國家跑者齊聚浯島。

副縣長李文良表示，金門馬拉松不僅是體育賽事，更是行銷城市、促進國際與兩岸跑友交流的重要平台，今年有1100名大陸跑者參賽，增添多元交流意義，預估為地方創造8千萬至1億元觀光商機，明年第20屆將擴大舉辦。

今年賽道一大亮點為全馬路線回歸經典「伯玉路段」，並完成世界田徑總會（WA）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）重新丈量與認證，新路線整體更趨平緩。跑者沿途行經瓊林聚落、伯玉路、環島南路戰備坑道，及雙鯉湖、慈湖等景點，飽覽閩南聚落與戰地風光。

賽事成績方面，全程馬拉松男子組由肯亞選手Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒奪冠，女子組由Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒封后。全馬組總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一。

半馬競爭激烈，男子半馬由來自肯亞的Job Minacho" Kamonde 以1小時07分55秒稱王，女子半馬由來自大陸的奧運選手黃雪梅以1小時18分01秒蟬聯封后。

金門 馬拉松

延伸閱讀

「金門第一風水名墓」國定古蹟修復竣工 兩岸後代齊聚謝土祭典

路跑／1.25萬跑者奔馳金門馬拉松圓滿落幕 明年20屆將擴大舉辦

大陸2026年經濟增長目標 預計仍將訂為5%左右

金門馬1100名陸跑者參賽 邱垂正：為和平而跑、兩岸一起來

相關新聞

金門馬 逾千大陸跑者參賽

2026年金門馬拉松競賽組昨登場，逾7000名國內外跑者同場競速，其中包括1100多名大陸跑者參賽。明年金門馬20周年，...

企排／鯨華躲過4賽點逆轉勝提前登頂 正妹隊長紅眼眶

台北鯨華女子排球隊今天和新北中纖隊激戰5局，中纖四度面對賽末點但未能拿下，讓台北鯨華以25：20、12：25、23：25...

TPVL／天鷹補強新洋將 賞連莊本季首度連敗

補進新洋將的台鋼天鷹隊，今天於鳳山主場迎戰聯盟龍頭台中連莊隊，憑藉穩定的攻防節奏與多點開花的進攻火力，以26：24、25...

路跑／1.25萬跑者奔馳金門馬拉松圓滿落幕 明年20屆將擴大舉辦

為期兩天的「2026金門馬拉松」今日圓滿落幕，邁入第十九屆的金門馬拉松，延續雙日賽事傳統，繼昨日由6300名健康休閒組跑...

足球／U23亞洲盃中國男足0：4輸日本 只摘銀仍創最佳成績

2026年U23亞洲盃決賽24日晚在沙烏地阿拉伯吉達上演，首次闖入該項賽事決賽的U23中國男子足球隊，在主帥安東尼奧帶領...

足球／U23亞洲杯盃落寞蹲地 身價2000萬的李昊錯失最佳門將

U23亞洲杯中國男足無緣奪冠，終場哨響後，門將李昊一度蹲在門前、低頭搖頭，神情難掩失落。這場失利也讓他與賽事最佳門將獎項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。