企排／鯨華躲過4賽點逆轉勝提前登頂 正妹隊長紅眼眶

台北鯨華女子排球隊今天和新北中纖隊激戰5局，中纖四度面對賽末點但未能拿下，讓台北鯨華以25：20、12：25、23：25、25：23、20：18收下逆轉勝，不只本季第16勝入袋，也讓台北鯨華提前鎖定例行賽第一。

累積至今日，台北鯨華以16勝4負戰績居於女子組榜首，新北中纖以10勝9負排第二，不過中纖本季只剩5場比賽，就算全勝，也無法撼動台北鯨華例行賽第一的地位。

「是嗎？我們確定例行賽第一了？」台北鯨華女排隊長廖苡任先是感到驚訝，回想本季至今的比賽，她眼眶泛淚說，「這兩天共打了10局比賽，我有很深的感觸，能穿著同一件球衣在場上奮鬥其實很不容易，我們一起經歷了那麼多困難的球賽！」廖苡任補充，「其實牛姐（教練鄧衍敏）有給我們很好的觀念，不管哪一場比賽或戰績如何，每場比賽都要全力以赴。最重要的是團隊的磨合度。」

廖苡任提到，今天早上吃早餐時，在看美國攀登家霍諾德在挑戰赤手獨攀台北101直播，「超可怕的，而且他超快就爬完了。」她很能感受挑戰一件事的難度，「運動員其實很頻繁地在經歷失敗和成功，像我們，就要努力從昨天的失敗，很快去調整、再爭取今天贏球，我也很感謝我的隊友，心臟那麼強大，狀況不好的隊友也都在後面喊聲，支持著場上的大家。」

為何突然紅了眼眶？廖苡任回答說：「我其實是理性的人，但這兩天真的太不容易了。」她透露，先發陣容裡的林書荷、陳潔都有些許狀況，這兩天換上年輕的妹妹們也都很努力，「所以現在更是我們要展現團隊力量的時候。」

廖苡任提到，企業聯賽只有四隊，彼此都會互相研究，因此先發和替補就格外重要，有時候替補反而扮演關鍵角色，「就像今天中纖的陳妮君表現很好，而我們的陳莉鈞也很不錯。」