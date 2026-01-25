快訊

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

星宇航空「台中飛往神戶」航班重落地 民航局要求組員停飛調查

吳宗憲被問200萬禮金鬆口了！笑喊典Lu生小孩不包紅包：他們現在賺很多

聽新聞
0:00 / 0:00

TPVL／天鷹補強新洋將 賞連莊本季首度連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台鋼天鷹隊菲律賓籍主攻手馬可今天首次以先發身分出賽，就助隊扳倒連莊隊。圖／台鋼天鷹隊提供
台鋼天鷹隊菲律賓籍主攻手馬可今天首次以先發身分出賽，就助隊扳倒連莊隊。圖／台鋼天鷹隊提供

補進新洋將的台鋼天鷹隊，今天於鳳山主場迎戰聯盟龍頭台中連莊隊，憑藉穩定的攻防節奏與多點開花的進攻火力，以26：24、25：20、25：16捍衛主場，展現球隊強勁的整體戰力。

本周台鋼天鷹迎來新戰力加入，菲律賓籍主攻手馬可今天首次以先發身分出賽，與隊長陳建禎、思丹組成進攻三箭頭，在先發舉球盧清銓的靈活調度下，讓天鷹進攻端全面開火。

馬可憑藉出色的彈跳能力與多變的攻擊手段，在四號位多次強勢突破對手防線，為球隊注入關鍵火力。首局雙方激戰至24平手，天鷹關鍵時刻穩住陣腳，靠著思丹長線進攻以26：24先馳得點；第二、三局天鷹持續掌握比賽節奏，攻防表現全面上線，最終天鷹靠著雙人攔網帶走賽末點，直落三收下勝利。

舉球員「Nono」盧清銓表示，球隊能夠順利告捷，關鍵在於開局便確實執行戰術並拉高防守強度；他也點名陳建禎與林聖恩本場在接發球環節表現穩定，為進攻端提供良好支援。

談到馬可加入後的影響，盧清銓認為球隊在戰術運用上有了更多選擇，「整體攻防更加穩定，是我們能拿下這場勝利的主要原因。」

連莊本季首度吞下連敗，本場比賽全隊唯一得分突破雙位數的「黃金左手」吳宗軒坦言，隨著賽季進行，對手對連莊的攻勢掌握度明顯提高，「打久了之後，對方比較熟悉我們的進攻模式，尾盤容易被對手一波拉開，細節沒有注意好、後面沒有撐住。」吳宗軒指出，連莊原本具備多個攻擊點，只要能順利打開，對方其實不容易掌握節奏，「但今天路線、出手方式都被看透，加上對方攔網高度偏高，對我們來說確實比較辛苦。」

吳宗軒也提到，首次交手的外援馬可在攻擊路線判讀上仍較陌生，再加上對手快攻節奏快、打點高，「防守上比較難適應，再加上我們發球沒有到位，讓對方進攻打得更順。」

本周台鋼天鷹隊迎來新戰力加入，菲律賓籍主攻手馬可今天首次以先發身分出賽。圖／台鋼天鷹隊提供
本周台鋼天鷹隊迎來新戰力加入，菲律賓籍主攻手馬可今天首次以先發身分出賽。圖／台鋼天鷹隊提供

延伸閱讀

TPBL／丁聖儒準大三元、梅克罰球寫新猷 戰神退特攻止敗

TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

TPBL／中信特攻12月奪5勝1敗 謝亞軒、馬可包辦兩大獎項  

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

相關新聞

企排／鯨華躲過4賽點逆轉勝提前登頂 正妹隊長紅眼眶

台北鯨華女子排球隊今天和新北中纖隊激戰5局，中纖四度面對賽末點但未能拿下，讓台北鯨華以25：20、12：25、23：25...

TPVL／天鷹補強新洋將 賞連莊本季首度連敗

補進新洋將的台鋼天鷹隊，今天於鳳山主場迎戰聯盟龍頭台中連莊隊，憑藉穩定的攻防節奏與多點開花的進攻火力，以26：24、25...

路跑／1.25萬跑者奔馳金門馬拉松圓滿落幕 明年20屆將擴大舉辦

為期兩天的「2026金門馬拉松」今日圓滿落幕，邁入第十九屆的金門馬拉松，延續雙日賽事傳統，繼昨日由6300名健康休閒組跑...

足球／U23亞洲盃中國男足0：4輸日本 只摘銀仍創最佳成績

2026年U23亞洲盃決賽24日晚在沙烏地阿拉伯吉達上演，首次闖入該項賽事決賽的U23中國男子足球隊，在主帥安東尼奧帶領...

足球／U23亞洲杯盃落寞蹲地 身價2000萬的李昊錯失最佳門將

U23亞洲杯中國男足無緣奪冠，終場哨響後，門將李昊一度蹲在門前、低頭搖頭，神情難掩失落。這場失利也讓他與賽事最佳門將獎項...

濁水溪馬拉松冠軍驚人身分曝光 竟是日本知名企業家二少

為推廣濁水溪畔美景，南投名間、竹山及雲林林內公所串連舉辦「濁水溪紫金馬拉松」，今由「花城竹山站」壓軸登場，逾1500名國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。