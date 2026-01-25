路跑／1.25萬跑者奔馳金門馬拉松圓滿落幕 明年20屆將擴大舉辦

為期兩天的「2026金門馬拉松」今日圓滿落幕，邁入第十九屆的金門馬拉松，延續雙日賽事傳統，繼昨日由6300名健康休閒組跑者自金城田徑場起跑，今日則是6200名競賽組選手接力登場，兩天賽事共吸引超過1萬2500名、來自24個國家的跑者齊聚浯島，再次展現金門馬拉松作為國際賽事的吸引力。

競賽組起跑典禮在金馬聯合服務中心前廣場舉行，由運動部政務次長鄭世忠、全民運動署署長房瑞文、大陸委員會主委邱垂正、副主委沈有忠、金門縣副縣長李文良、副縣長陳祥麟、金門體育會理事長歐陽儀雄等人共同鳴槍，宣告賽事正式展開。

運動部政務次長鄭世忠致詞時表示，縣府為打造更友善的賽道環境，特別進行路線優化，期盼跑者都能平安完賽、創造佳績。副縣長李文良則代表縣長陳福海歡迎來自24國的跑友，並指出金門馬拉松預估可為地方創造8千萬至1億元觀光商機，也預告明年第20屆賽事將擴大舉辦，邀請大家明年再來參加，愈來愈喜歡金門。

今年賽道一大亮點為全馬路線回歸經典「伯玉路段」，並完成世界田徑總會（WA）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）重新丈量與認證，新路線整體更趨平緩，有助選手發揮實力。跑者自金馬聯合服務中心出發，沿途行經瓊林聚落、伯玉路、環島南路戰備坑道，以及雙鯉湖、慈湖等景點，在奔跑中飽覽閩南聚落與戰地風光。

賽事成績方面，全程馬拉松男子組由肯亞選手Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒奪冠，女子組則由Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒封后。全馬組，總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一。半馬戰場競爭也相當激烈，男子半馬由來自肯亞的Job Minacho" Kamonde 以1小時07分55秒稱王，女子半馬則由來自大陸的奧運選手黃雪梅以 1 小時 18 分01秒蟬聯封后。本次比賽選手紛紛表示賽道平緩，沿途許多特色地標景色與鄉親加油讓選手很有力量，是一條「會想再回來跑」的賽道。

10公里組方面，金門在地、就讀烈嶼國中的林于辛勇奪男子組冠軍，他賽後表示，賽前未預期能跑出佳績，能在家鄉奪冠感到十分開心，未來將持續備戰全國賽事。蟬聯半馬女子組冠軍的中國選手黃雪梅表示，今年天氣較去年熱，「去年的溫度更好，跑起來更省力。」

本屆賽事亦導入多項創新服務，讓每位跑者感受到被重視的「儀式感」，包括「選手姓名牆」，讓參與者的名字成為賽事地標的一部分，成為拍照打卡的最熱點。「初馬號碼布」申請，讓沿線志工與民眾能精準地為這些新秀加油打氣；新推出的 AI 客服小幫手提供 24 小時線上即時應答，協助解決交通與領物等問題；官方臉書同步舉辦「賽道地標打卡」活動，讓跑者透過社群媒體探索金門魅力；並持續與日本Allsports合作，提供全馬及半馬選手免費賽道攝影照片，為跑者留下珍貴紀錄。