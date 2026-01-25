濁水溪馬拉松冠軍驚人身分曝光 竟是日本知名企業家二少

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「濁水溪紫金馬拉松」竹山站21K男子組前三名為KOJI SAKIMOTO（中）、KAYATO UKAI（右）及潘維陞（左）。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」竹山站21K男子組前三名為KOJI SAKIMOTO（中）、KAYATO UKAI（右）及潘維陞（左）。圖／竹山鎮公所提供

為推廣濁水溪畔美景，南投名間、竹山及雲林林內公所串連舉辦「濁水溪紫金馬拉松」，今由「花城竹山站」壓軸登場，逾1500名國內外跑者齊聚挑戰，21K組由日本籍KOJI SAKIMOTO奪冠，他竟是日本當地知名企業家「嵜本三兄弟」之一。

竹山鎮公所指出，濁水溪沿線景致多樣、富人文風情，前年起首度與名間、雲林林內3鄉鎮攜手合作，由三地公所依在地特色各辦一場賽事，串聯成最在地、最熱情的「濁水溪紫金馬拉松」盛會，由於大受好評，因此延續辦理。

而濁水溪紫金馬拉松首場於11月29日由名間率先開跑，再由「虎康林內站」12月27日接力，「花城竹山X熊貓黑白跑」則是今天壓軸登場，吸引逾1500人參加，還有日本、韓國、法國、馬來西亞、香港、北愛爾蘭等國際跑者，場面熱鬧。

公所表示，今天賽事分為21K、10K、5K路跑組及健行組，以21K賽事競爭最為激烈，最終由日本選手KOJI SAKIMOTO及KAYATO UKAI分別以1小時19分3秒、1小時23分23秒拿下冠亞軍，澳洲選手潘維陞以 1小時25分53秒抱回季軍。

但讓人相當驚奇的是，今日冠軍KOJI SAKIMOTO，近年跟著日本路跑同好不定期參與日本人跑遍台灣活動，去年11月先是在彰化田中馬拉松全馬組奪冠，今又在濁水溪紫金馬拉松竹山站掄元，而他更是日本知名企業家「嵜本三兄弟」之一。

KOJI SAKIMOTO嵜本晃次排行第二，是日本知名能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁；大哥則是超人氣生吐司品牌「嵜SAKImoto」創辦人嵜本將光，么弟嵜本晋輔從J聯賽足球選手退役後創辦日本二手精品集團Valuence Japan Inc.，在日本都是大名鼎鼎的存在。

「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站1月25日壓軸登場，吸引超過1500名國內外跑者齊聚挑戰。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站1月25日壓軸登場，吸引超過1500名國內外跑者齊聚挑戰。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站今登場，21公里男子組由KOJI SAKIMOTO嵜本晃次奪冠。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站今登場，21公里男子組由KOJI SAKIMOTO嵜本晃次奪冠。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」竹山站今登場，日本知名企業家「嵜本三兄弟」排行第二的KOJI SAKIMOTO參賽，拿下21K男子組冠軍。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」竹山站今登場，日本知名企業家「嵜本三兄弟」排行第二的KOJI SAKIMOTO參賽，拿下21K男子組冠軍。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」竹山站21K男子組前三名為KOJI SAKIMOTO（右2）、KAYATO UKAI（左1）及潘維陞（右1）。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」竹山站21K男子組前三名為KOJI SAKIMOTO（右2）、KAYATO UKAI（左1）及潘維陞（右1）。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站今登場，21公里男子組由KOJI SAKIMOTO嵜本晃次奪冠。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站今登場，21公里男子組由KOJI SAKIMOTO嵜本晃次奪冠。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站今登場，21公里男子組由KOJI SAKIMOTO嵜本晃次奪冠。圖／竹山鎮公所提供
「濁水溪紫金馬拉松」花城竹山站今登場，21公里男子組由KOJI SAKIMOTO嵜本晃次奪冠。圖／竹山鎮公所提供

