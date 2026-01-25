金門馬拉松酒品發放有未成年領取？ 縣府：依法規辦理、避免爭議

2026金門馬拉松連2日登場，特色完賽禮之一的高粱紀念酒再度成為跑者關注焦點。針對外界反映疑似有未成年參賽者領取酒品情形，金門縣政府強調，賽事早已明訂相關規範，也都有要求承辦單位加強現場作業流程，工作人員在學童領酒時都會要求出具切結書才發放，一切都依照規定。

縣府指出，依據2026金門馬拉松競賽簡章與公告內容，未滿18歲的參賽者，完賽紀念品原則上為「飛狼背包」；若家長或教練希望替未成年參賽者領取紀念酒，須事先簽署「領酒切結書」，經確認後方可發放，相關規定皆有明確載明。

針對外界質疑，有參賽者出面緩頰指出，主辦單位其實對未成年領酒一事已有清楚規範，未滿18歲的跑者若未繳交切結書，就只能領取背袋，無法領酒，相關規定早早都有公告，並非沒有制度。

針對外界反映疑似有未成年金門馬參賽者領取酒品情形，金門縣政府強調，賽事早已明訂相關規範，也都有要求承辦單位加強現場作業流程，並沒有類似狀況發生。記者蔡家蓁／攝影

也有家長表示，特地帶孩子來金門參加馬拉松，就是希望留下具地方特色的紀念品，「來金門當然想領高粱，比較有紀念價值，也比較有意思」，因此在賽前就已自行列印並填妥切結書，於現場依規定繳交後領取酒品，整個流程都符合主辦單位要求，並未感覺有違規情形。

對於民眾反映現場執行疑似出現疏漏，縣府教育處已第一時間請賽事承辦廠商「中華民國路跑協會」全面檢討作業流程，並要求後續活動加強身分確認與文件查核，確保相關規定確實落實。

教育處長黃雅芬表示，縣府對兒少權益與法規遵循一向高度重視，此次賽事在規劃時已設計切結制度作為配套，也有要求承辦單位落實執行與現場確認，確保未成年參賽者的紀念品發放符合規範。

針對外界反映疑似有未成年金門馬參賽者領取酒品情形，金門縣政府強調，賽事早已明訂相關規範，也有切結書，需要家長或教練簽名切結才發放給學生。記者蔡家蓁／翻攝

縣府教育處也重申，相關反映目前仍在釐清中，縣府立場是以保障參賽者權益、維護賽事形象為優先，未來也將持續督導大型活動執行細節，讓金門馬拉松在安全、合規的前提下，持續成為兼具運動與觀光特色的國際賽事。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康