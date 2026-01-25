金門馬1100名陸跑者參賽 邱垂正：為和平而跑、兩岸一起來

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門馬拉松邁入第19屆，今天競賽組賽事在清晨7點開跑，運動部政務次長鄭世忠、全民運動署長房瑞文、金門縣副縣長李文良等人出席開幕式，為跑者鳴槍加油。記者蔡家蓁／攝影
金門馬拉松邁入第19屆，今天競賽組賽事在清晨7點開跑，運動部政務次長鄭世忠、全民運動署長房瑞文、金門縣副縣長李文良等人出席開幕式，為跑者鳴槍加油。記者蔡家蓁／攝影

2026年金門馬拉松競賽組今日清晨登場，超過7000名國內外跑者齊聚金門同場競速，其中包含1100多名中國大陸跑者參賽，成為賽事一大亮點。陸委會主委邱垂正在受訪表示，祝願兩岸關係和平繁榮、健康有序；針對媒體詢問明年金門馬20周年，是否擴大邀請大陸跑友參加，邱垂正表示，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，「包括兩岸大家一起來共襄盛舉」。

金門馬拉松邁入第19屆，今天競賽組賽事在清晨7點開跑，運動部政務次長鄭世忠、全民運動署長房瑞文、金門縣副縣長李文良等人出席開幕式，為跑者鳴槍加油。現場氣溫約13度、風勢較前幾日緩和，天候條件被跑者形容為「相當適合跑步」。

副縣長李文良在接受媒體聯訪時表示，金門馬拉松不僅是體育賽事，更是行銷城市、促進國際與兩岸跑友交流的重要平台，每年都歡迎來自海內外的跑者與金門在地跑友共同參與。他指出，在陸委會協助下，今年約有1100名中國大陸跑者順利參賽，為賽事增添多元交流意義。

邱垂正今天也與多位同仁下場參加10公里賽事，完賽後接受媒體聯訪時表示，能夠在繁忙公務之餘參與馬拉松，與老朋友、新朋友一起挑戰自我、超越極限，感到相當開心。他也祝願兩岸關係能朝向和平、繁榮、健康有序的方向發展。

針對媒體詢問，明年金門馬拉松將迎來20周年，是否考慮擴大邀請中國跑者參與，邱垂正回應，只要是「為和平而跑」，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，「兩岸大家一起來共襄盛舉」，都是正向的交流。

談及個人成績，邱垂正笑說，每次能夠如期來參加就很滿意，「同仁說我整個路程都有跑起來，走路的時間比去年少一點」。至於是否對成績感到滿意，他坦言「每次都不太滿意」，也期許自己下一次能再創更進步的成績。他也透露，希望明年20週年賽事「一定要想辦法來參加」。

陸委會主委邱垂正今天也挑戰10公里賽事，針對媒體詢問明年金門馬20周年，是否擴大邀請大陸跑友參加，邱垂正表示，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，「包括兩岸大家一起來共襄盛舉」。記者蔡家蓁／攝影
陸委會主委邱垂正今天也挑戰10公里賽事，針對媒體詢問明年金門馬20周年，是否擴大邀請大陸跑友參加，邱垂正表示，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，「包括兩岸大家一起來共襄盛舉」。記者蔡家蓁／攝影
金門馬拉松邁入第19屆，今天競賽組賽事在清晨7點開跑，運動部政務次長鄭世忠、陸委會主委邱垂正、全民運動署長房瑞文、金門縣副議長歐陽儀雄（由右至左）出席開幕式。記者蔡家蓁／攝影
金門馬拉松邁入第19屆，今天競賽組賽事在清晨7點開跑，運動部政務次長鄭世忠、陸委會主委邱垂正、全民運動署長房瑞文、金門縣副議長歐陽儀雄（由右至左）出席開幕式。記者蔡家蓁／攝影
陸委會主委邱垂正連續多年都來參加金門馬拉松賽事，今天也挑戰10公里賽事，圖為他從容完賽。記者蔡家蓁／攝影
陸委會主委邱垂正連續多年都來參加金門馬拉松賽事，今天也挑戰10公里賽事，圖為他從容完賽。記者蔡家蓁／攝影

運動部

