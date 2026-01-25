快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

寫歷史！霍諾德完成101不可能任務...蔣萬安曝今早盯直播心情

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！ 讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」圖／引用自蔣萬安臉書
北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！ 讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」圖／引用自蔣萬安臉書

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」。北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」

「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」蔣萬安今在臉書提到今早心情，他說，世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登台北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！

蔣也提到，當大家問：「為什麼選擇台北101？為什麼是現在？」Alex只說了一句：「為什麼不？」

那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！

Alex成功的背後，蔣萬安也特別感謝台北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規畫、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；蔣也謝謝台北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。

蔣說，為了讓《赤手獨攀台北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、北市文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

另，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見台灣的熱情！

蔣萬安說「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」

延伸閱讀

見證霍諾德傳奇 蔣萬安跑行程不忘用手機看直播

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

師大路變美了！里長建言 蔣萬安納入「文化小旅行」來這不只是逛夜市

相關新聞

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

前世界球王約克維奇今天在澳網男單第3輪賽事遭遇荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），最終以...

金門馬拉松酒品發放有未成年領取？ 縣府：依法規辦理、避免爭議

2026金門馬拉松連2日登場，特色完賽禮之一的高粱紀念酒再度成為跑者關注焦點。針對外界反映疑似有未成年參賽者領取酒品情形...

寫歷史！霍諾德完成101不可能任務...蔣萬安曝今早盯直播心情

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「...

金門馬1100名陸跑者參賽 邱垂正：為和平而跑、兩岸一起來

2026年金門馬拉松競賽組今日清晨登場，超過7000名國內外跑者齊聚金門同場競速，其中包含1100多名中國大陸跑者參賽，...

澳網／瓦林卡最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

瑞士男子網球老將瓦林卡今天在澳洲網球公開賽以6比7（5比7）、6比2、4比6、4比6不敵美國對手佛里茲，止步第3輪，結束...

澳網／斯威雅蒂克服亂流挺進16強 朝生涯大滿貫邁進

女單世界排名第2的波蘭網球女將斯威雅蒂今天在澳網第3輪以6比1、1比6、6比1擊退俄羅斯好手卡琳斯卡婭的強勢挑戰，挺進澳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。