寫歷史！霍諾德完成101不可能任務...蔣萬安曝今早盯直播心情

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」。北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」

「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」蔣萬安今在臉書提到今早心情，他說，世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登台北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！

蔣也提到，當大家問：「為什麼選擇台北101？為什麼是現在？」Alex只說了一句：「為什麼不？」

那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！

Alex成功的背後，蔣萬安也特別感謝台北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規畫、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；蔣也謝謝台北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。

蔣說，為了讓《赤手獨攀台北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、北市文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

另，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見台灣的熱情！

