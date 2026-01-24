快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／瓦林卡最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

中央社／ 墨爾本24日綜合外電報導
瑞士男子網球老將瓦林卡（圖）今天在澳洲網球公開賽不敵美國對手佛里茲，止步第3輪，結束生涯最後一場澳網比賽。圖／路透社
瑞士男子網球老將瓦林卡（圖）今天在澳洲網球公開賽不敵美國對手佛里茲，止步第3輪，結束生涯最後一場澳網比賽。圖／路透社

瑞士男子網球老將瓦林卡今天在澳洲網球公開賽以6比7（5比7）、6比2、4比6、4比6不敵美國對手佛里茲，止步第3輪，結束生涯最後一場澳網比賽。賽後他受到現場觀眾熱烈掌聲。

路透社報導，現年40歲的瓦林卡（StanWawrinka）2014年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，成績有了重大突破；接下來2年又分別在法國網球公開賽和美國網球公開賽奪冠。他先前已宣布今年將是他的告別球季。

瓦林卡本屆澳網首輪擊敗塞爾維亞選手捷雷（LasloDjere）後，第2輪對上年輕許多的法國選手熱亞（Arthur Gea）再挺過5盤大戰。今天他面對第9種子佛里茲（Taylor Fritz）時又一次施展拚戰精神，但後繼無力最終落敗。

賽後佛里茲說：「這真是場艱難的比賽，場內氣氛也是。我不怪現場任何觀眾替史坦（瓦林卡名）加油，他在場上的表現真的很了不起。我非常敬佩他這週展現的熱情和拚勁。」

瓦林卡則表示：「能在約翰凱恩體育館（John CainArena）裡在這樣的氣氛下比賽，真的很特別。比賽水準很高，我給了他壓力。雖然我未能找到辦法打贏他，但我非常享受這場比賽，即使這是我在墨爾本的最後一役。」

隨後賽場大螢幕上播放1段向瓦林卡致敬的影片，接著他與澳網主席提列（Craig Tiley）共飲1杯啤酒，再以球員身分告別這項賽事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瓦林卡 澳網

延伸閱讀

澳網／斯威雅蒂克服亂流挺進16強 朝生涯大滿貫邁進

澳網／因腹部受傷退賽 大坂直美心碎：不得不做出艱難決定

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

網球／澳網辦引退儀式創台將紀錄 詹詠然：這並不是結束

相關新聞

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

前世界球王約克維奇今天在澳網男單第3輪賽事遭遇荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），最終以...

澳網／瓦林卡最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

瑞士男子網球老將瓦林卡今天在澳洲網球公開賽以6比7（5比7）、6比2、4比6、4比6不敵美國對手佛里茲，止步第3輪，結束...

澳網／斯威雅蒂克服亂流挺進16強 朝生涯大滿貫邁進

女單世界排名第2的波蘭網球女將斯威雅蒂今天在澳網第3輪以6比1、1比6、6比1擊退俄羅斯好手卡琳斯卡婭的強勢挑戰，挺進澳...

澳網／因腹部受傷退賽 大坂直美心碎：不得不做出艱難決定

日本網球名將大坂直美因腹部受傷，今天在個人第三輪賽事開打前宣布退出澳洲網球公開賽。曾獲兩屆澳網冠軍的大坂說，「這真的讓我...

澳網／球場飆40度！墨爾本高溫下揮拍 頂尖球員：熱到快中暑

澳洲網球公開賽今天進行第7天賽事，墨爾本球場氣溫高達攝氏40度，頂尖球員表示熱浪「讓人快中暑」，比賽期間還使用冰袋降溫

羽球／戚又仁不敵印尼新星 印尼大師賽止步4強

BWF超級500的印尼羽球大師賽今天進行各組4強，台灣好手戚又仁在男單對決地主新星法漢，在無法抵擋對手強勢進攻下，以11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。