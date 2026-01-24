澳網／斯威雅蒂克服亂流挺進16強 朝生涯大滿貫邁進

快訊

中央社／ 墨爾本24日綜合外電報導
女單世界排名第2的波蘭網球女將斯威雅蒂，挺進澳網女單16強。圖／歐新社
女單世界排名第2的波蘭網球女將斯威雅蒂，挺進澳網女單16強。圖／歐新社

女單世界排名第2的波蘭網球女將斯威雅蒂今天在澳網第3輪以6比1、1比6、6比1擊退俄羅斯好手卡琳斯卡婭的強勢挑戰，挺進澳網女單16強，朝生涯大滿貫目標邁進一步。

路透社報導，斯威雅蒂（Iga Swiatek）第2盤手感不佳，但幸好她及時回穩，耗時1小時44分鐘後拿下勝利，繼續推進她集齊四大滿貫賽冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）目標。

斯威雅蒂是本屆大會第2種子，她今天在首盤火力全開，第二度破發時取得5比1領先，且僅耗時24分鐘就拿下第1盤，成功壓制狀態不佳的卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）。卡琳斯卡婭在休息時間曾接受下背部治療。

然而，兩人第2盤出現形勢逆轉，手握6座大滿貫賽女單冠軍的斯威雅蒂三度遭到破發，卡琳斯卡婭則主導比賽節奏，並充分利用斯威雅蒂的幾次失誤。

斯威雅蒂在第2盤與第3盤間要求醫療暫停，再度回到場上時已恢復氣勢，她連贏5局，讓卡琳斯卡婭終究難以力挽狂瀾。

斯威雅蒂接下來將對上澳洲選手殷格里斯（Maddison Inglis）。殷格里斯第3輪原定與日本名將、兩屆澳網冠軍大坂直美（Naomi Osaka）較量，但在大坂直美因腹部傷勢退賽後，殷格里斯直接保送16強。

斯威雅蒂 澳網

