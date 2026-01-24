澳網／因腹部受傷退賽 大坂直美心碎：不得不做出艱難決定
日本網球名將大坂直美因腹部受傷，今天在個人第三輪賽事開打前宣布退出澳洲網球公開賽。曾獲兩屆澳網冠軍的大坂說，「這真的讓我心碎」。
法新社報導，大坂直美今天預定在墨爾本中央球場迎戰澳洲外卡選手殷格里斯（Maddison Inglis），但她在開賽前數小時，對外公布退賽消息。
身為大會女單第16種子的大坂直美在Instagram上表示：「我不得不做出這個艱難的決定，選擇退賽，好好處理上一場比賽後身體出現的問題。」
她說：「我原本非常期待能繼續打下去，這次征戰對我來說意義非凡，如今卻不得不在此止步，這真的讓我心碎。但我不能冒著讓傷勢惡化的風險，因為我希望能儘快重返球場。」
曾於2019年與2021年贏得澳網冠軍的大坂直美隨後向媒體表示，這次的傷勢她過去也曾發生過幾次。
她說：「我原本以為可以撐過去。上一場比賽時我就帶著疼痛上場，也以為只要在今天比賽前稍作休息，應該就能應付。但我一開始熱身，情況就明顯惡化了。」
這位28歲、育有一女的母親表示，她需要接受醫師進一步檢查。
儘管提前退賽，大坂直美仍在本屆賽事留下深刻印記。
她在首輪踏上拉佛球場（Rod Laver Arena）時，以一套大膽的「水母裝」亮相，在網路上迅速爆紅。她撐著白色陽傘、戴著同色系寬邊帽，並搭配一襲輕薄長紗，外罩一件無袖湖水綠洋裝，下身則是摺褶白色長褲，造型相當吸睛。
不過，大坂直美在第二輪比賽中捲入爭議，羅馬尼亞老將瑟絲蒂（Sorana Cirstea）不滿大坂直美在她兩次發球之間為自己高喊「加油」。
大坂直美的舉動招致網壇名將娜拉提洛娃（MartinaNavratilova）與戴凡波（Lindsay Davenport）的批評，兩人指出，大坂未遵守「基本禮儀」，不應在對手發球時發出聲音。
