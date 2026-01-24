羽球／林俊易獲頒中華羽協獎勵金 期許全英打進前3名

中華羽協今天舉行裁判年終餐會，剛拿下BWF超級750男單冠軍的「左手重砲」林俊易受邀出席，理事長張國祚頒發激勵獎金；林俊易表示，下一個目標就是希望全英可以打進前3名。

林俊易帶著傷勢參加世界羽球總會（BWF）超級750印度公開賽，順利一路過關斬將捧起冠軍獎盃，他也成為台灣史上，首名獲得750等級男單冠軍的球員。

林俊易隨後返台治療傷勢，他表示，這幾天都有去檢查，目前狀況都還不錯，持續恢復當中，現在就是趁著賽前把強度拉上來。

他透露，當時其實很掙扎要不要打印度賽，「不過我的團隊也是鼓勵我，就當作一個挑戰試試看，很感謝團隊的照護，本來想說沒有壓力一場一場打，沒想到最後能拿到冠軍。」

林俊易強調，「這座冠軍給我最大的激勵，就是學會轉念，知道如何在狀態不佳的情況下，還是可以找到辦法獲勝。」

接下來，林俊易將先參加2月3日到8日在中國青島登場的亞洲羽球團體錦標賽，「我希望可以發揮出最佳表現，幫助球隊打進前3名。」

後續目標林俊易希望超級1000的全英羽球錦標賽，可以至少闖進4強，「當然，今年最大的目標還是名古屋亞運，因為我都還沒打過亞運，這次機會不錯，希望可以替台灣帶回獎牌。」