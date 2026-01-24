快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

道歉了！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

羽球／林俊易獲頒中華羽協獎勵金 期許全英打進前3名

中央社／ 台北24日電
中華民國羽球協會24日舉行裁判年終餐會，甫奪BWF超級750賽事男單冠軍的「左手重砲」林俊易（左）也受邀出席，羽協理事長張國祚（右）現場頒發激勵獎金。圖／中央社
中華民國羽球協會24日舉行裁判年終餐會，甫奪BWF超級750賽事男單冠軍的「左手重砲」林俊易（左）也受邀出席，羽協理事長張國祚（右）現場頒發激勵獎金。圖／中央社

中華羽協今天舉行裁判年終餐會，剛拿下BWF超級750男單冠軍的「左手重砲」林俊易受邀出席，理事長張國祚頒發激勵獎金；林俊易表示，下一個目標就是希望全英可以打進前3名。

林俊易帶著傷勢參加世界羽球總會（BWF）超級750印度公開賽，順利一路過關斬將捧起冠軍獎盃，他也成為台灣史上，首名獲得750等級男單冠軍的球員。

林俊易隨後返台治療傷勢，他表示，這幾天都有去檢查，目前狀況都還不錯，持續恢復當中，現在就是趁著賽前把強度拉上來。

他透露，當時其實很掙扎要不要打印度賽，「不過我的團隊也是鼓勵我，就當作一個挑戰試試看，很感謝團隊的照護，本來想說沒有壓力一場一場打，沒想到最後能拿到冠軍。」

林俊易強調，「這座冠軍給我最大的激勵，就是學會轉念，知道如何在狀態不佳的情況下，還是可以找到辦法獲勝。」

接下來，林俊易將先參加2月3日到8日在中國青島登場的亞洲羽球團體錦標賽，「我希望可以發揮出最佳表現，幫助球隊打進前3名。」

後續目標林俊易希望超級1000的全英羽球錦標賽，可以至少闖進4強，「當然，今年最大的目標還是名古屋亞運，因為我都還沒打過亞運，這次機會不錯，希望可以替台灣帶回獎牌。」

林俊易 羽球

延伸閱讀

印尼羽賽／林俊易奪冠後因傷缺席 周天成領銜5台將首輪輕鬆贏

印度羽賽／超級750賽事首度稱王 林俊易冠軍送未婚妻

印度羽賽／林俊易克服傷病大躍進 場上殺氣十足場下浪漫求婚

印度羽賽／打出信心 林俊易盼搶進世界前10

相關新聞

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

前世界球王約克維奇今天在澳網男單第3輪賽事遭遇荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），最終以...

澳網／因腹部受傷退賽 大坂直美心碎：不得不做出艱難決定

日本網球名將大坂直美因腹部受傷，今天在個人第三輪賽事開打前宣布退出澳洲網球公開賽。曾獲兩屆澳網冠軍的大坂說，「這真的讓我...

澳網／球場飆40度！墨爾本高溫下揮拍 頂尖球員：熱到快中暑

澳洲網球公開賽今天進行第7天賽事，墨爾本球場氣溫高達攝氏40度，頂尖球員表示熱浪「讓人快中暑」，比賽期間還使用冰袋降溫

羽球／戚又仁不敵印尼新星 印尼大師賽止步4強

BWF超級500的印尼羽球大師賽今天進行各組4強，台灣好手戚又仁在男單對決地主新星法漢，在無法抵擋對手強勢進攻下，以11...

保鑣隨扈交流賽拳拳到肉 宅男女神阿喜站台炒熱氣氛

2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽，今天在林口熱鬧舉行，不但比拚專業的保鑣技能，拳拳到肉的散打競技更將活動推向最高潮，並...

網球／澳網辦引退儀式創台將紀錄 詹詠然：這並不是結束

「如果人生有劇本，我想，澳網便是我網球生涯30年的伏筆。」在墨爾本的陽光下，台灣網球名將詹詠然今天正式宣布掛拍，不同於一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。