澳網／球場飆40度！墨爾本高溫下揮拍 頂尖球員：熱到快中暑

澳洲網球公開賽今天進行第7天賽事，墨爾本球場氣溫高達攝氏40度，頂尖球員表示熱浪「讓人快中暑」，比賽期間還使用冰袋降溫。

法新社報導，球員、觀眾與大會人員都在墨爾本球場（Melbourne Park）高溫下煎熬。下午，由於露天球場酷熱，部分比賽被暫停。配備可閉合頂棚的球場則關閉頂棚，以隔開灼熱的陽光。

為了應對嚴酷天氣，比賽比平時提早開始，但早晨就已經非常考驗體力。大會女單第6種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula）是首批登場的球員之一，她被安排於上午10時30分在瑪格麗特球場（Margaret CourtArena）應戰。

她以6-3、6-2迅速擊敗非種子球員俄羅斯選手塞拉梅特娃（Oksana Selekhmeteva），僅耗時66分鐘。她賽後表示，很高興能儘早結束比賽，真的很好。

她說，炎熱的天氣，令人感覺快要中暑了。

另一位美國女將、女單第4種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）以直落二淘汰同胞選手史特恩斯（Peyton Stearns）後表示：「今天超熱。」她在賽後場上接受採訪時，用冰毛巾裹住自己。

大會設有熱壓力等級（Heat Stress Scale）1至5級，其中5級為最高。今天下午早些時候，熱壓力達到5級，促使露天球場暫停比賽。