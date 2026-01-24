保鑣隨扈交流賽拳拳到肉 宅男女神阿喜站台炒熱氣氛

2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽，今天在林口熱鬧舉行，不但比拚專業的保鑣技能，拳拳到肉的散打競技更將活動推向最高潮，並有「宅男女神」阿喜親臨現場頒獎、主持聯誼活動，且載歌載舞，為充陽剛味的賽事增添一絲歡樂與溫柔氣息。

全國保鑣隨扈交流賽由中華民國保鑣隨扈協會舉辦，於新北市林口「台灣CQB俱樂部」舉行，比賽分射擊、體能、保鑣隨扈情境應變模擬技能，以及散打賽事共4項，團體前三名分別頒發1萬5000、1萬與5000元獎金。中華民國保鑣隨扈協會理事長謝佳龍表示，競賽項目皆從保鑣隨扈的專業技能訓練課程中挑選，訓練項目多且繁雜，從12項挑出4項最具代表性技能作為比賽項目。

謝佳龍表示，保鑣技能需求多樣且全面，連駕駛車輛都有細節上的要求，比賽旨在促進專業交流，這項工作專業需求度高，但交流少，且為整合專業領域而成立協會，「第一屆算試水溫，籌備過程中我們也聽取各方意見，第二屆考慮將散打賽事獨立舉行，避免比賽過於冗長造成選手負擔。」

謝佳龍本身是跆拳道選手出身，來自國立體大，曾獲選國手，拿過總統盃金牌，全運、全大運獲銀牌，畢業後投入保鑣隨扈領域。他有感於運動選手的特質與專業背景，能將保鑣隨扈領域引進運動產業，也協助優秀軍警特勤人員退役後，將專業技能與社會安全需求接軌，順利轉換跑道，也希望引入退役運動選手經輔導轉型後投身此領域。

參賽選手中有約3分之1為原住民選手，包含憲兵特勤隊、航特部特勤隊、海陸特勤隊、海巡特勤隊、維安特勤隊、除暴特勤隊等國軍與特警單位皆對此活動表達高度關注。

阿喜不但主持頒獎典禮、聯誼活動，還大展歌喉，並擔任合照嘉賓且來者不拒。謝佳龍表示，阿喜不但外型亮麗，且活潑不拘小節，活絡賽事陽剛味十足的氣氛，未來考慮長久合作，成為大會代言人。

阿喜表示，自己父親是退休警務人員，服務過多個相關單位，對相關領域有些瞭解，「保鑣隨扈給人印象就是帥氣，從電視新聞給人的印象就是保護大人物。」

「但請保鑣隨扈不是講排場、求帥氣，而是他們提供的安全性是無可替代，所以雇主會願意花大錢請保鑣。」阿喜提到，保鑣隨扈提供的能力無可取代，也希望台灣的保鑣專業人才可以被世界看見，讓更多人投入這項產業。