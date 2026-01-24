快訊

象山捕獲野生霍諾德！爬山輕鬆到像夢遊 親吐延期爬101「真實內幕」

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

聽新聞
0:00 / 0:00

保鑣隨扈交流賽拳拳到肉 宅男女神阿喜站台炒熱氣氛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
宅男女神阿喜（左）父親是退休警務人員，今天也到場站台。圖／中華民國保鑣隨扈協會提供
宅男女神阿喜（左）父親是退休警務人員，今天也到場站台。圖／中華民國保鑣隨扈協會提供

2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽，今天在林口熱鬧舉行，不但比拚專業的保鑣技能，拳拳到肉的散打競技更將活動推向最高潮，並有「宅男女神」阿喜親臨現場頒獎、主持聯誼活動，且載歌載舞，為充陽剛味的賽事增添一絲歡樂與溫柔氣息。

全國保鑣隨扈交流賽由中華民國保鑣隨扈協會舉辦，於新北市林口「台灣CQB俱樂部」舉行，比賽分射擊、體能、保鑣隨扈情境應變模擬技能，以及散打賽事共4項，團體前三名分別頒發1萬5000、1萬與5000元獎金。中華民國保鑣隨扈協會理事長謝佳龍表示，競賽項目皆從保鑣隨扈的專業技能訓練課程中挑選，訓練項目多且繁雜，從12項挑出4項最具代表性技能作為比賽項目。

謝佳龍表示，保鑣技能需求多樣且全面，連駕駛車輛都有細節上的要求，比賽旨在促進專業交流，這項工作專業需求度高，但交流少，且為整合專業領域而成立協會，「第一屆算試水溫，籌備過程中我們也聽取各方意見，第二屆考慮將散打賽事獨立舉行，避免比賽過於冗長造成選手負擔。」

謝佳龍本身是跆拳道選手出身，來自國立體大，曾獲選國手，拿過總統盃金牌，全運、全大運獲銀牌，畢業後投入保鑣隨扈領域。他有感於運動選手的特質與專業背景，能將保鑣隨扈領域引進運動產業，也協助優秀軍警特勤人員退役後，將專業技能與社會安全需求接軌，順利轉換跑道，也希望引入退役運動選手經輔導轉型後投身此領域。

參賽選手中有約3分之1為原住民選手，包含憲兵特勤隊、航特部特勤隊、海陸特勤隊、海巡特勤隊、維安特勤隊、除暴特勤隊等國軍與特警單位皆對此活動表達高度關注。

阿喜不但主持頒獎典禮、聯誼活動，還大展歌喉，並擔任合照嘉賓且來者不拒。謝佳龍表示，阿喜不但外型亮麗，且活潑不拘小節，活絡賽事陽剛味十足的氣氛，未來考慮長久合作，成為大會代言人。

阿喜表示，自己父親是退休警務人員，服務過多個相關單位，對相關領域有些瞭解，「保鑣隨扈給人印象就是帥氣，從電視新聞給人的印象就是保護大人物。」

「但請保鑣隨扈不是講排場、求帥氣，而是他們提供的安全性是無可替代，所以雇主會願意花大錢請保鑣。」阿喜提到，保鑣隨扈提供的能力無可取代，也希望台灣的保鑣專業人才可以被世界看見，讓更多人投入這項產業。

阿喜也提到，父親及身邊投入保鑣隨扈產業的朋友，保護別人的安全卻保護不了自己，有了協會的交流統整跟制度化，讓專業不再單打獨鬥，希望未來台灣本土保鑣隨扈領域的發展能更加茁壯被世界看見。

2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽，今天在林口熱鬧舉行。圖／中華民國保鑣隨扈協會提供
2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽，今天在林口熱鬧舉行。圖／中華民國保鑣隨扈協會提供

全大運 跆拳道

延伸閱讀

路名標誌亮起來！林口深夜開車常見濃霧 交通局重要幹道改LED

林口濃霧里長盼裝LED路牌 新北：17路口已設置

配合工程施作 國1林口南下路段連2晚全線封閉

行駛國道林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

相關新聞

保鑣隨扈交流賽拳拳到肉 宅男女神阿喜站台炒熱氣氛

2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽，今天在林口熱鬧舉行，不但比拚專業的保鑣技能，拳拳到肉的散打競技更將活動推向最高潮，並...

網球／澳網辦引退儀式創台將紀錄 詹詠然：這並不是結束

「如果人生有劇本，我想，澳網便是我網球生涯30年的伏筆。」在墨爾本的陽光下，台灣網球名將詹詠然今天正式宣布掛拍，不同於一...

足球／U23亞州盃冠軍戰中國對決日本 中領館發安全提醒

U23亞洲盃男子足球決賽今晚將在沙烏地阿拉伯吉達登場，首次闖入該項賽事決賽的中國U23男足迎戰衛冕冠軍日本U23男足。由...

印尼羽賽／不敵地主新星法漢 戚又仁4強止步仍創生涯最佳

BWF超級500的印尼羽球名人賽今天展開4強賽程，我國最後希望男單好手戚又仁遭遇地主新星法漢（Alwi Farhan），...

桌球／鄭怡靜錯失3賽末點 無緣WTT馬斯喀特挑戰賽4強

在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特挑戰賽，「台灣一姐」鄭怡靜今天在錯失3個賽末點情況下，以2比3不敵香港好...

印尼羽賽／戚又仁再退鄭加恆 生涯首闖超級500賽4強

BWF超級500的印尼羽球名人賽今天舉行8強賽事，其中我國兩名男單好手戚又仁與周天成先後登場，其中戚又仁在昨天16強賽擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。