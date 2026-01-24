網球／澳網辦引退儀式創台將紀錄 詹詠然：這並不是結束

「如果人生有劇本，我想，澳網便是我網球生涯30年的伏筆。」在墨爾本的陽光下，台灣網球名將詹詠然今天正式宣布掛拍，不同於一般選手的記者會，她成為史上首位受獲邀在四大滿貫賽舉辦退休儀式的台灣球員，對詹詠然來說，這裡不只是競技場，更是一個充滿「人情」與「奇蹟」的起點與終點。

今天詹詠然現身澳網現場，這次不再是迎戰賽場，等著她的是澳網首次為台灣球員舉辦的退役儀式，澳網執行長提列（Craig Tiley）也親臨主持退休儀式，意義非凡。WTA更正式邀請兩位賽事總監到場，並致贈一系列詹詠然的賽場精華。這三位網壇巨頭對詹詠然的紀錄如數家珍，甚至不需看稿就能細數當年相識的過程與她的生涯成就。

「這讓我覺得非常珍貴，他們真的是看著我長大。」 詹詠然感性地表示，當時大家都有點紅了眼眶，整個儀式充滿了激動與祝福。看著現場前來祝賀的選手與工作人員，詹詠然坦言，離開職業網壇最不捨的就是每天照顧我們的防護員、被選手一直煩的裁判長。

當然，現場也有許多選手，詹詠然笑著說，「當我還在打球時，每次上場我們都想跟對方拚個你死我活，但現在我要退役了。其實，這些女孩們是最讓我捨不得，因為我們分享了彼此的青春，共同長大，也都一起追逐著夢想。」雖然場上只能有一個贏家，但正是這份競爭，讓彼此變得更堅強，讓這項運動更好，也讓彼此成為更好的人。

詹詠然回憶道，2004年14歲的她站上澳洲網球公開賽的青少年舞台，那是她人生最關鍵的一役。最終，她拿下了那座青少女雙打冠軍。這座獎盃不僅是榮耀，更是一場及時雨，讓她獲得了生涯第一個贊助商，將瀕臨破產邊緣的詹家拉了回來，「如果沒有當年的澳網冠軍，詹詠然這個名字可能早就消失在網壇了。」那座獎盃裡，藏著父母孤注一擲的愛，也藏著澳洲這塊土地給予她的第一次溫柔接納。

「現在回頭看彷彿2004年與2007年都是澳網，為我開啟了一條新的道路。」詹詠然感慨，雖然路必須自己走、也不知道這條路會帶她到何方，但澳網總是在第一步帶領著自己，「雖然這一次回來澳網是迎接我的退休，但這並不是結束」，詹詠然也在去年以研究澳網在疫情的應變作為論文研究，取得博士學位，相信退休只是另一段的啟程的起點，感謝所有人的祝福，讓她能在充滿愛、平靜與踏實的心境下揮別賽場，轉身前往下一站，是職業網球生涯最圓滿的結尾。

走過30年，詹詠然深知「人情」的可貴，曾被醫生診斷患有「姿勢性心搏過速症（POTS）」而差點中斷生涯，她深知無助的滋味，醫生建議，如果打雙打也許還可以繼續，沒有將挫折當作句點，而是開啟了全新的路，「既然我只能雙打，那我就要當上世界第一，人生沒辦法控制會發生什麼事情，那就緊抓當下。」