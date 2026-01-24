快訊

羽球／戚又仁不敵印尼新星 印尼大師賽止步4強

中央社／ 台北24日電
戚又仁。 新華社
BWF超級500的印尼羽球大師賽今天進行各組4強，台灣好手戚又仁在男單對決地主新星法漢，在無法抵擋對手強勢進攻下，以11比21、12比21落敗，無緣搶下冠軍賽門票。

現年28歲的戚又仁，目前在世界羽球總會（BWF）世界排名第27名，今天是生涯首度對壘年僅20歲、世界排名第18的法漢（Alwi Farhan）。

首局開賽後，幸運之神似乎就眷顧法漢，讓他前2分都是幸運的翻網球得分，而法漢也因此率先展開攻勢，靠著出色的網前手法，多次的小球讓戚又仁防不勝防，很快就以11比5取得技術暫停。

短暫休息過後，法漢再靠一波6比2的攻勢擴大差距，輕鬆的僅用了15分鐘就拿下首局。

第2局前段雙方互有拉鋸，戚又仁靠著多拍來回趁機搶攻，一度和對手戰成5比5平手。

不過法漢穩住陣腳後，再度靠著前、後場吊動，以及出色的平抽擋，總能找到突擊機會，順利拉出一波10比3的攻勢，將兩邊差距擴大。

法漢先靠著一記殺球取得20比12的8個賽末點，隨後戚又仁回擊出界，讓法漢在滿場觀眾加油聲中直落2晉級冠軍賽。

法漢曾拿下2023年的世界青年羽球錦標賽男單金牌，目前也是「印尼二哥」，僅次於排名第4的克里斯蒂（Jonatan Christie）；反觀今天是戚又仁在國際賽首度闖進超級500等級4強，儘管無緣決賽仍締造個人佳績。

羽球

