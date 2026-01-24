快訊

足球／U23亞州盃冠軍戰中國對決日本 中領館發安全提醒

中央社／ 台北24日電

U23亞洲盃男子足球決賽今晚將在沙烏地阿拉伯吉達登場，首次闖入該項賽事決賽的中國U23男足迎戰衛冕冠軍日本U23男足。由於近期中日關係惡化，中國駐吉達總領事館特別發出安全提醒。

綜合星島日報等港媒報導，今天決賽（台北時間晚上11時）是時隔22年中國男足各級別國家隊再次打進洲際賽事決賽。22年前亞洲盃決賽，中國隊的對手同樣是日本隊，結果中國隊以1比3敗北。

報導說，本屆U23亞洲盃，中國球迷對報回22年前一敗之仇有所期望，加上近期日本首相高市早苗的「台灣有事」言論導致中日關係惡化，球場內外的新仇舊恨為這場決賽增添話題。

有分析稱，中日關係低迷之際，中國球迷很難以「純體育」心態來看待比賽，一場賽事的勝負也不可能改變雙邊關係的結構性矛盾。若中國隊獲勝，短期內可能會緩解民間部分對日負面情感；若失利，則可能加劇部分球迷的反日情緒。

中國駐吉達總領事館特別發布安全提醒，包括嚴禁攜帶酒精飲品或豬肉等違禁品入境、尊重宗教傳統和風俗習慣，避免穿著暴露、遵守觀賽規定，文明觀賽、注意出行安全等。

