印尼羽賽／不敵地主新星法漢 戚又仁4強止步仍創生涯最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戚又仁。聯合報系資料照
戚又仁。聯合報系資料照

BWF超級500的印尼羽球名人賽今天展開4強賽程，我國最後希望男單好手戚又仁遭遇地主新星法漢（Alwi Farhan），在雙方生涯的首度交手中，最終戚又仁以11：21、12：21直落二敗下陣來，雖然無緣爭金，但仍創下個人超級500賽最佳成績。

世界排名第27名的戚又仁，今年印尼名人賽一路過關斬將，包括在16強拍退世界排名第3名的安東森，昨天則是拍退今年已經拿下兩座超級300賽冠軍的新加坡好手鄭加恆，生涯首度闖進到超級500賽的4強。

而今天面對年僅20歲、世界排名第18名的地主新星法漢，由於雙方生涯還不曾有過交手紀錄，在首局賽事中戚又仁顯然還抓不太到對手的快節奏，在一路落後的情況下，以11：21讓出首局。

第二局前段戚又仁一度想把節奏帶回自己擅長的多拍來回，不過法漢也很快展開應對超前比分，並且在局中再次拉開差距，最終就以21：12勝出，挺進到決賽，至於戚又仁則止步於4強。

