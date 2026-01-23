印尼羽賽／戚又仁再退鄭加恆 生涯首闖超級500賽4強

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男單好手戚又仁。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
BWF超級500的印尼羽球名人賽今天舉行8強賽事，其中我國兩名男單好手戚又仁與周天成先後登場，其中戚又仁在昨天16強賽擊敗世界排名第3名的丹麥好手安東森（Anders Antonsen）後，今天再以21：18、13：21、21：13擊敗新加坡鄭加恆，生涯首闖超級500賽4強。

世界排名第27名的戚又仁，今年印尼名人賽在首輪對手棄賽的情況下，昨天面對世界排名第3名的安東森又打出精彩一戰，在首局先以21：11拿下後，第二局儘管被對手扳平，但決勝局他頂住壓力以21：13勝出，拿下生涯對戰首勝，並晉級到8強。

而今天的8強賽，戚又仁則是遭遇今年已經拿下2座超級300賽冠軍、世界排名第22名的鄭加恆，兩人再度打出一場激烈拉鋸戰，首局戚又仁在局中一度拉開差距，儘管被鄭加恆追到18：18平手，但他仍是連拿3分關門，以21：18先下一城。

第二局鄭加恆則是以21：13扳平戰局，但決勝局戚又仁頂住壓力，在一路領先的情況下，最終以21：13勝出，生涯首度晉級到超級500賽的4強賽。

而我國一哥周天成今天同樣遭遇新加坡選手的考驗，面對世界排名第10名的駱建佑，最終則是以13：21、18：21敗下陣來，止步於8強；至於女單年輕好手黃宥薰在昨天拍退地主名將瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）後，今天則是以17：21、18：21不敵馬來西亞選手卡魯帕特萬（Letshanaa Karupathevan）。

周天成 羽球

