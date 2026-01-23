桌球／鄭怡靜錯失3賽末點 無緣WTT馬斯喀特挑戰賽4強

中央社／ 台北23日電
鄭怡靜。新華社
鄭怡靜。新華社

在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特挑戰賽，「台灣一姐」鄭怡靜今天在錯失3個賽末點情況下，以2比3不敵香港好手杜凱琹，無緣躋身4強。

現年33歲、世界排名第21的鄭怡靜，這次WTT馬斯喀特挑戰賽名列女單第2種子，同時是僅存的台灣希望。而鄭怡靜今天在女單8強對上世界排名38名的香港女將杜凱琹，雙方過去曾13度對戰，鄭怡靜以7勝6負稍佔上風，而且近5戰拿下4勝。

然而，此役開打後，鄭怡靜在前兩局狀態不佳，就算一度能夠與對手緊咬比分，不過隨著後段關鍵時刻遲遲無法取得分數，導致鄭怡靜分別以8比11、7比11讓出，甚至讓杜凱琹手握聽牌優勢。

已經沒有退路的鄭怡靜從第3局急起直追，尤其一波5比0攻勢，迅速以11比5扳回一城，搭配極佳手感延續至第4局，鄭怡靜在6比3領先後，再連得4分，並再度以11比5逼出決勝第5局，還避免提前遭到淘汰。

進入關鍵第5局，鄭怡靜開局就取得3比0領先，即便兩度遭到對手追平，不過鄭怡靜仍順利擺脫糾纏、率先取得賽末點，眼看即將上演「讓2追3」逆轉秀，沒想到鄭怡靜突然陷入亂流接連丟分，終場以10比12落敗，與女單4強門票擦肩而過。

