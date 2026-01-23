澳網／遭謝淑薇混雙搭擋擊退 何承叡止步男雙32強仍平最佳

我國網球好手何承叡，今天在澳網男雙第二輪賽事與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）攜手出擊，面對謝淑薇混雙搭檔波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）／英國強森（Luke Johnson），在先拿首盤的情況下，最終遭到逆轉，以7：6（8：6）、4：6、4：6敗下陣來，無緣16強。

何承叡去年在美網男雙賽事與耶本斯攜手，奪下個人大滿貫生涯首勝，成為我國史上第3位在大滿貫男雙會內賽取勝的選手，而兩人今年澳網再度攜手出擊，並在首輪拍退第7種子的義大利組合博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

而今天面對曾與謝淑薇攜手拿下兩座大滿貫混雙冠軍的波蘭傑林斯基以及他的英國搭檔強森，何承叡／耶本斯在首盤就與對手展開激戰，雙方在一路拉鋸到搶七後，以7：6（8：6）先下一城，不過後兩盤未能再越雷池一步，遭到傑林斯基／強森連續以6：4、6：4逆轉戰局，晉級到16強，何承叡雖然止步於32強，但也已經改寫個人在澳網最佳成績。