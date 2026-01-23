快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／遭謝淑薇混雙搭擋擊退 何承叡止步男雙32強仍平最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國網球好手何承叡澳網男雙第二輪落敗。圖／華國三太子盃國際男網賽資料照
我國網球好手何承叡澳網男雙第二輪落敗。圖／華國三太子盃國際男網賽資料照

我國網球好手何承叡，今天在澳網男雙第二輪賽事與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）攜手出擊，面對謝淑薇混雙搭檔波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）／英國強森（Luke Johnson），在先拿首盤的情況下，最終遭到逆轉，以7：6（8：6）、4：6、4：6敗下陣來，無緣16強。

何承叡去年在美網男雙賽事與耶本斯攜手，奪下個人大滿貫生涯首勝，成為我國史上第3位在大滿貫男雙會內賽取勝的選手，而兩人今年澳網再度攜手出擊，並在首輪拍退第7種子的義大利組合博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

而今天面對曾與謝淑薇攜手拿下兩座大滿貫混雙冠軍的波蘭傑林斯基以及他的英國搭檔強森，何承叡／耶本斯在首盤就與對手展開激戰，雙方在一路拉鋸到搶七後，以7：6（8：6）先下一城，不過後兩盤未能再越雷池一步，遭到傑林斯基／強森連續以6：4、6：4逆轉戰局，晉級到16強，何承叡雖然止步於32強，但也已經改寫個人在澳網最佳成績。

傑林斯基 澳網 強森

延伸閱讀

澳網／對手在女單不敵球后後退出女雙 謝淑薇不戰而勝晉16強

澳網／瓦解對手盤末點 謝淑薇女雙直落二開紅盤

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

楊恩時代正式終結！強森5年磨練飛速成長扶正當鷹王

相關新聞

澳網／遭謝淑薇混雙搭擋擊退 何承叡止步男雙32強仍平最佳

我國網球好手何承叡，今天在澳網男雙第二輪賽事與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）攜手出擊，面對謝淑薇混雙搭檔...

冬奧／彭林煒遞補冬奧稱幸運女神眷顧 自豪成台灣第1人

才剛接到遞補進入2026米蘭科爾蒂納冬季奧運的資格，台灣空架雪車好手彭林煒今天出席授旗典禮時直呼幸運女神眷顧，並笑說很自...

桌球／WTT馬斯喀特挑戰賽 鄭怡靜完封中國女將闖8強

在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特挑戰賽，榮膺女單第2種子的「台灣一姐」鄭怡靜今天以3比0完封22歲中國女...

印尼羽賽／周天成輕騎過關 戚又仁爆冷淘汰安東森也闖8強

BWF超級500系列的印尼名人賽今天將產出8強名單，列第4種子的「一哥」周天成今天輕騎過關，只花32分鐘就以21：11、...

冬奧／幸運女神眷顧 泰雅族雪車好手築夢成功

2016年參加過挪威利勒哈默爾舉行的冬季青年奧運，我國空架雪車男將彭林煒一度離開冬季運動，2022年北京冬奧看轉播被重新...

冬奧／李洋為代表團授旗 滑雪女將李玟儀盼增加台灣知名度

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團名單共有10位選手參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。