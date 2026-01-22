快訊

桌球／WTT馬斯喀特挑戰賽 鄭怡靜完封中國女將闖8強

中央社／ 台北22日電
鄭怡靜。 新華社
在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特挑戰賽，榮膺女單第2種子的「台灣一姐」鄭怡靜今天以3比0完封22歲中國女將楊屹韵，順利晉級8強。

現年33歲、世界排名第21的鄭怡靜，這次WTT馬斯喀特挑戰賽名列女單第2種子，在順利通過首輪考驗後，今天女單次輪與世界排名第68的中國女將楊屹韵正面交鋒，尋求晉級機會。

此役首局開打後，鄭怡靜就力壓對手氣勢，手握8比2遙遙領先，順利以11比5先馳得點；第2局鄭怡靜再接再厲，開局取得5比1領先，就算一度被追到僅剩1分差，鄭怡靜仍及時調整節奏，立刻連得4分鎖定戰果，再以11比6搶下聽牌優勢。

進入關鍵第3局，鄭怡靜擺脫開局對手的糾纏後，開啟連續得分攻勢，最後更展現正、反拍銜接的成熟度，終場以11比5取得女單8強門票。接下來鄭怡靜將對戰世界排名第38的香港女將杜凱琹，力拚躋身4強之列。

另外，年僅18歲的台灣新星葉伊恬同樣在女單次輪亮相，挑戰第4種子的中國女將何卓佳，沒想到葉伊恬遭到嚴重封鎖，僅奮戰不到20分鐘，就以4比11、3比11、2比11落敗，無緣前進女單8強。

鄭怡靜 挑戰賽 葉伊恬

