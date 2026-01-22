冬奧／彭林煒遞補冬奧稱幸運女神眷顧 自豪成台灣第1人

快訊

中央社／ 台北22日電
彭林煒(左)去年12月在韓國平昌洲際盃與秘書長宋守智合影。 雪車協會提供
才剛接到遞補進入2026米蘭科爾蒂納冬季奧運的資格，台灣空架雪車好手彭林煒今天出席授旗典禮時直呼幸運女神眷顧，並笑說很自豪成為台灣首名空架雪車的冬奧國手。

第25屆冬季奧運將於2月6日至22日在義大利米蘭、科爾蒂納登場，中華代表團有10名選手取得參賽資格，其中來自宜蘭南澳、身上流著泰雅族血液的彭林煒，將成為台灣首名登上冬奧殿堂的空架雪車選手，替台灣的冬季運動締造新里程碑。

彭林煒今天出席代表團授旗典禮接受媒體聯訪時透露，昨天才收到遞補米蘭冬奧的通知，當下在家裡腦袋一片空白，感覺就像夢一樣，並笑稱有受到幸運女神眷顧，「過去我們沒有人比過這個項目，所以我很驕傲成為台灣第1人，希望繼續將這個項目發揚光大。」

現年25歲的彭林煒堪稱「多棲運動員」，國小練過柔道，國中轉戰籃球田徑賽場，並於國三那年接觸空架雪車，甚至獲選2016冬季青年奧運國手。然而高中為了升學，他不得不暫時放下空架雪車，直到2022年看見電視台轉播冬奧，深受感動才重拾冬季運動懷抱。

回顧這段將近4年的努力，彭林煒坦言，真的很辛苦，尤其一手包辦維修、改車等工作，還得與國外選手交流。他透露，原本還有2名戰友一同拚冬奧門票，只是先後因傷被迫退出，並鼓勵他要堅持下去。如今真的將踏上冬奧舞台，彭林煒期許自己享受舞台，盡力為台灣爭取佳績。

