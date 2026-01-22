印尼羽賽／周天成輕騎過關 戚又仁爆冷淘汰安東森也闖8強
BWF超級500系列的印尼名人賽今天將產出8強名單，列第4種子的「一哥」周天成今天輕騎過關，只花32分鐘就以21：11、21：10拍下印度斯里坎（Kidambi Srikanth）；世界排名27的戚又仁面對世界第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen）也打下3局勝利，爆冷淘汰第2種子。
戚又仁過去兩度碰安東森都是連輸2局，且都是懸殊比數，今天打出不同氣象，開賽連拿3局就一路領先，15：11下更連拿6分，以21：11先下一城。
第二局安東森在11：10領先下打出連拿7分攻勢，率先取得20：12優勢，戚又仁雖連續瓦解對手6個扳平局數的機會，但第7個危機出現掛網失誤，讓安東森以21：18搶下。
決勝局戚又仁又打出5：0的漂亮開局，雖一度被安東森追成7：7，不過戚又仁又連拿2分穩住領先，12：10時更打出連下5分攻勢鞏固優勢，最終以21：13迎接對戰首勝，也爆冷打下第2種子，明天將和新加坡鄭加恆爭4強門票。
女單的部分，列第7種子的邱品蒨雖以17：21、21：23敗給越南阮垂玲，但世界排名37的黃宥薰締造驚奇，她以21：17、19：21、21：17力退世界第7、列第2種子的地主瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），勇闖女單8強。
男雙列第8種子的李哲輝／楊博軒今天錯過勝利，第三局在握有20：17賽點下遭對手連拿3分扳平，接續2個賽點也沒拿下，反遭地主組合因德拉（Raymond Indra）／華金（Nikolaus Joaquin）上演14：21、21：21：18、24：22逆轉勝。
