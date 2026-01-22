快訊

冬奧／幸運女神眷顧 泰雅族雪車好手築夢成功

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
我國共有4名雪車選手出征冬奧，彭林煒（右二）是唯一男選手，且是最後一刻補進名單。記者曾思儒／攝影
2016年參加過挪威利勒哈默爾舉行的冬季青年奧運，我國空架雪車男將彭林煒一度離開冬季運動，2022年北京冬奧看轉播被重新點燃熱情，讓他重返訓練，一邊工作、一邊訓練下「自助天助」，在最後一刻遞補進2026年義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐冬季奧運名單，成為中華代表團第10位成員。

今天出席代表團授旗典禮，彭林煒笑說直到昨天下午才知道補進名單，「在家休息時收到協會訊息，當下腦袋一片空白。」從候補3到拿到冬奧門票，彭林煒坦言被嚇到，「幸運女神在我這，運氣真的很好。」

26歲的彭林煒是宜蘭南澳的泰雅族，從小好動，國小練過柔道，國中接觸籃球田徑，因國中田徑教練陳金山是昔日雪車冬奧國手，開啟他的雪車生涯。

「教練看到我很勇敢，就問我要不要和教練一起出國啊？我想出國，一個月後我們就去奧地利了。」彭林煒還清楚記得，當時教練特別為他準備比較厚的潛水衣，讓初接觸雪車的他碰撞下不會那麼痛，不過空架雪車仍有一定危險性，原本含他在內共有3名選手在為冬奧資格努力，另外兩名選手都因傷不得不退出，只有彭林煒築夢成功。

彭林煒提到，2022年後會歸空架雪車，去加拿大訓練的第一趟就撞到大腿，造成肌肉撕裂傷，當時一度想直接買機票回台，是學長提醒「現在機票要6萬」，讓他打退堂鼓。

空架雪車算是較新的項目，台灣相關資訊更是少，彭林煒坦言走在一條沒人走過的路上，「過程真的很累，很辛苦，沒資源，要邊走邊學習。」他出國時就是一名物理治療師隨行，自己要身兼管理、教練和維修器材的技師，如今能成為台灣第一位登上冬奧殿堂的空架雪車選手，他笑說：「很為自己驕傲，希望能把空架雪車發揚光大。」

