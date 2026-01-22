快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧／李洋為代表團授旗 滑雪女將李玟儀盼增加台灣知名度

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部部長李洋（左）致贈會旗給中華奧會主席蔡家福。記者曾思儒／攝影
運動部部長李洋（左）致贈會旗給中華奧會主席蔡家福。記者曾思儒／攝影

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團名單共有10位選手參與滑雪、滑冰和雪車等9個項目，運動部部長李洋今天今天親自授旗，並期許選手安全第一、享受冬奧舞台。

中華代表團共37人出征，今天包括4位雪車選手和滑雪女將李玟儀都親自出席，連兩屆登上冬奧舞台的李玟儀也代表選手領取李洋致贈的10萬元加菜金。

選手出身的李洋致詞提到，冬季運動的選手們「選了很艱難的一條路」，運動部成立初衷就是成為選手後盾，這次米蘭冬奧將在四個賽區服務選手，祝福選手安全完賽，且盡情享受冬奧舞台。

李玟儀家裡就是從事滑雪產業，耳濡目染下4歲就接觸滑雪，16歲投身競技選手，上屆北京冬奧初次登上五環殿堂，這次去年4月就拿到冬奧資格，讓她能更專心備戰，染了藍色髮色的她笑說在日本教練指導下技術加強許多，「現在是技術3.0！」

李玟儀回憶說，冬奧初體驗拿到資格很突然，比賽則是出現自己往上爬的破百萬瀏覽經典畫面，最終是以最後一名成績完賽；這次在充足準備下，希望不只完賽，更要增加台灣滑雪的能見度，「想讓大家知道，台灣的滑雪還是有點料的。」

今年冬奧2月6日開幕，中華代表團將在中華奧會主席蔡家福、代表團總領隊林廷芳領軍下出征，2月1日將陸續啟程。

李玟儀將第二度出征冬季奧運。記者曾思儒／攝影
李玟儀將第二度出征冬季奧運。記者曾思儒／攝影
運動部部長李洋（左）致贈加菜金給選手代表李玟儀。記者曾思儒／攝影
運動部部長李洋（左）致贈加菜金給選手代表李玟儀。記者曾思儒／攝影
中華奧會和運動部今天舉行冬奧授旗儀式。記者曾思儒／攝影
中華奧會和運動部今天舉行冬奧授旗儀式。記者曾思儒／攝影
中華代表團總領隊林廷芳（右）揮舞旗幟。記者曾思儒／攝影
中華代表團總領隊林廷芳（右）揮舞旗幟。記者曾思儒／攝影

冬奧 李洋 運動部

延伸閱讀

動滋、客家幣領取率低 官員急刺激買氣

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

中華奧會主席林鴻道卸任 李洋：感謝他親力親為

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

相關新聞

冬奧／李洋為代表團授旗 滑雪女將李玟儀盼增加台灣知名度

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團名單共有10位選手參...

青春動滋券轉型運動幣 26日開放登記至2月8日止

為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放6...

桌球／北港媽祖盃預賽今登場 媽祖駕臨板樹體育館安座賜福

「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽北區預賽於今（22）日正式在新北市板樹體育館 登場，今年賽事以「超越」為主題，象徵選手突破自我、追逐夢想。 今天上午一大亮點是北港朝天宮迎請北港媽祖駕臨板樹體育館安座賜福

射擊／亞洲飛靶錦標賽 陳貴鵬、林怡君混雙不定向摘銅

在卡達杜哈舉行的亞洲飛靶射擊錦標賽今天進行最後一天賽程，台灣由陳貴鵬搭檔林怡君，在不定向飛靶混雙決賽以總分19分拿下銅牌...

冬奧／近38年最多！中華代表團10人出征

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團名單今天正式出爐，共有10位選手...

台灣運彩迎「369」運動大年 喊話年銷售挑戰850億元 

台灣運彩2025年在全體2700家經銷商齊心協力及棒、籃、足、網4球助威下，年銷售突破700億元，創歷史新高，來到710...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。