冬奧／李洋為代表團授旗 滑雪女將李玟儀盼增加台灣知名度

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團名單共有10位選手參與滑雪、滑冰和雪車等9個項目，運動部部長李洋今天今天親自授旗，並期許選手安全第一、享受冬奧舞台。

中華代表團共37人出征，今天包括4位雪車選手和滑雪女將李玟儀都親自出席，連兩屆登上冬奧舞台的李玟儀也代表選手領取李洋致贈的10萬元加菜金。

選手出身的李洋致詞提到，冬季運動的選手們「選了很艱難的一條路」，運動部成立初衷就是成為選手後盾，這次米蘭冬奧將在四個賽區服務選手，祝福選手安全完賽，且盡情享受冬奧舞台。

李玟儀家裡就是從事滑雪產業，耳濡目染下4歲就接觸滑雪，16歲投身競技選手，上屆北京冬奧初次登上五環殿堂，這次去年4月就拿到冬奧資格，讓她能更專心備戰，染了藍色髮色的她笑說在日本教練指導下技術加強許多，「現在是技術3.0！」

李玟儀回憶說，冬奧初體驗拿到資格很突然，比賽則是出現自己往上爬的破百萬瀏覽經典畫面，最終是以最後一名成績完賽；這次在充足準備下，希望不只完賽，更要增加台灣滑雪的能見度，「想讓大家知道，台灣的滑雪還是有點料的。」

今年冬奧2月6日開幕，中華代表團將在中華奧會主席蔡家福、代表團總領隊林廷芳領軍下出征，2月1日將陸續啟程。