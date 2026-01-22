青春動滋券轉型運動幣 26日開放登記至2月8日止

為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。除延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用項目，透過多元誘因打造全民運動的品牌形象。

運動部表示，青春動滋券自112年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

運動部提醒，凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」(500.gov.tw) 登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼 0、1，以此類推），1月31日起全面開放登記，並於 2 月 12 日進行公開直播抽籤。

運動部強調，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用200 元），民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。運動幣不僅是補助，更是引導民眾參與運動的政策工具，未來將持續透過政策引導帶動運動產業發展，讓運動成為國人自然而然的生活習慣。

運動幣相關資訊，請至動滋網(網址：500.gov.tw)或運動部臉書社群(網址：https://www.facebook.com/share/p/181JAfVzQU/)查詢，或撥打客服專線02-7752-3658，服務時間為週一至週日上午9時至下午6時(中午12時至下午1時暫停服務)。