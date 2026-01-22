快訊

桌球／北港媽祖盃預賽今登場 媽祖駕臨板樹體育館安座賜福

聯合新聞網／ 綜合報導
「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽北區預賽於今（22）日正式登場，請出媽祖駕臨板樹體育館安座賜福！ 圖／Sportify提供
北港媽祖盃」全國桌球錦標賽北區預賽於今（22）日正式在新北市板樹體育館 登場，今年賽事以「超越」為主題，象徵選手突破自我、追逐夢想。

今天上午一大亮點是北港朝天宮迎請北港媽祖駕臨板樹體育館安座賜福，這也是首次將媽祖信仰與體育賽事結合的創舉。媽祖將在體育館內駐駕賜福七天，為所有參賽選手加持祈福，期盼選手們在賽場上發揮最佳狀態，努力超越自我。

北港媽祖駕臨板樹體育館。 圖／Sportify提供
北港朝天宮董事長-蔡咏鍀，特別為現場的選手們加油打氣，祝福賽事順利圓滿，勉勵所有選手們：「超越自己，為自己打出勝利的篇章！」

主辦單位先前於賽前祈福記者會指出，今年共有 約4,400名國小至高中選手 報名參賽，北、中、南三地分區預賽將陸續舉行。北區預賽自今日起至 1月29日 在板樹體育館進行，中區預賽預計 2月5日至7日 在台中靜宜大學舉行，南區預賽則於 2月10日至12日 在高雄鳳山體育館展開。最終總決賽將於 8月15日至30日 在北港舉行，見證各組冠軍誕生。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀 圖／Sportify提供
主辦團隊表示，結合宗教文化與運動賽事的「媽祖運動出巡」，不僅為賽事帶來更多祝福與能量，也象徵信仰與體育雙軌並行的文化盛事，讓更多民眾在觀賽之餘能親近信仰、感受媽祖慈悲與庇佑。

誠摯歡迎各界蒞臨板樹體育館，共同見證這場結合信仰與體育的盛事，並為選手加油打氣，一同為夢想奮戰、超越自己！

北港媽祖盃今年賽事以「超越」為主題。 圖／Sportify提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀上香祈求賽事順利。 圖／Sportify提供
北港媽祖駕臨板樹體育館。 圖／Sportify提供
「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽北區預賽於今（22）日正式在新北市板樹體育館 登場，今年賽事以「超越」為主題，象徵選手突破自我、追逐夢想。 今天上午一大亮點是北港朝天宮迎請北港媽祖駕臨板樹體育館安座賜福

