澳網／拍下第7種子！何承叡男雙勇闖第二輪

今年澳網唯一男將代表何承叡，今天和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）拍出驚奇，台德組合首輪就遭遇列第7種子的義大利組合博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）就逆轉奪勝，「下剋上」挺進第二輪。

何承叡和耶本斯去年美網攜手就打進第二輪，澳網持續合作，今天碰都有大滿貫決賽資歷的義大利組合，首盤就在各自保發下進入「搶7」，台德組合先握有6：5的盤末點優勢，可惜連失3球，反以6：7（6：8）讓出首盤。

第二盤台德組合雖錯過第6局兩個破發機會，不過「搶7」沒再失手，連破3個發球分下拉開到6：1領先，順利以7：6（7：2）扳平盤數。

決勝盤台德組合總算在第5局完成突破，全場唯一的破發球局就讓台德組合以6：4拿下勝利，扳倒種子挺進第二輪。

何承叡繼美網後再闖大滿貫第二輪，成為我國傳奇盧彥勳後澳網奪勝男將再一人，下一戰將碰英國強森（Luke Johnson）／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）。傑林斯基正是我國「一姊」謝淑薇的混雙搭檔，兩人是2024年澳網混雙冠軍得主，今年也將聯手再挑戰金盃。