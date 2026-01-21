射擊／亞洲飛靶錦標賽 陳貴鵬、林怡君混雙不定向摘銅

快訊

中央社／ 台北21日電
台灣射擊運動好手陳貴鵬（左）、林怡君（右）21日在2026亞洲飛靶射擊錦標賽搭檔出擊，於不定向飛靶混雙決賽以總分19分摘銅。中央社／中華民國射擊協會提供
台灣射擊運動好手陳貴鵬（左）、林怡君（右）21日在2026亞洲飛靶射擊錦標賽搭檔出擊，於不定向飛靶混雙決賽以總分19分摘銅。中央社／中華民國射擊協會提供

在卡達杜哈舉行的亞洲飛靶射擊錦標賽今天進行最後一天賽程，台灣由陳貴鵬搭檔林怡君，在不定向飛靶混雙決賽以總分19分拿下銅牌，合計本屆台灣隊1金1銀1銅。

飛靶射擊亞錦賽的不定向飛靶混雙項目，是根據國內選拔賽的排名進行組合，因此由陳貴鵬搭檔林怡君、楊昆弼搭檔劉宛渝，台灣2組合分別以排名第1、第7晉級決賽。

陳貴鵬和林怡君聯手出擊，在資格賽3回合、75盤，就以131分高居第1，其中陳貴鵬分別射下24、20、24分，林怡君則3回合都射下21分。

楊昆弼在資格賽3回合射下24、22、19分，劉宛渝則拿下23、19、20分，最終2人合計127分，同樣挺進決賽。

決賽場上，陳貴鵬和林怡君一路力拚過關，最終以19分成績止步銅牌；楊昆弼和劉宛渝則是早早淘汰。

台灣射擊名將林怡君是5屆奧運元老，只不過巴黎奧運過後她的腳受傷，被迫更改動作，因此這次亞錦賽還在適應新動作，雖然個人賽沒有站上頒獎台，但仍舊拿下不定向飛靶女子團體銀牌、混雙銅牌。

林怡君接受中央社記者訪問時表示，其實今年首場比賽就當作一個試驗，現在新姿勢都在適應中，這也是不得不的改變，但至少有拿到獎牌，也算是有個好的開始。

