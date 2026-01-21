冬奧／近38年最多！中華代表團9人出征

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
冬奧國手陳映竹。圖／運動部提供
冬奧國手陳映竹。圖／運動部提供

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團名單今天正式出爐，共有9位選手參與阿爾卑斯山滑雪、越野滑雪、花式滑雪、競速滑冰及雪車等5種競賽種類，雪車更是我國首度獲得參賽資格。

運動部常務次長洪志昌表示，目前還有選手在遞補名單，且有遞補一和遞補三，25日會做最後資格確認，代表團還有機會增加選手。

「冬季運動競爭上和一些國家可能會有落差，但選手能取得參賽資格非常不容易，尤其先天環境上非常不容易。」洪志昌表示，運動部全力支援選手，這次連同替選選手在內共9名選手，光教練就有7位，加上3位裝備師，醫護團隊也有1位醫師、2位物理治療師和2位防護員，代表團總計有35人，4個賽區都有專人照顧選手。

中華代表團總領隊林廷芳曾是1980年冬季奧季選手，他笑說當時資源少，冰天雪地裡要孤身奮戰，不像現在有運動部大力支持，成為1988年派出兩位數的選手後，38年來冬奧參賽選手最多的一次。

代表團選手分別是花式滑冰男將李宇翔、大道競速滑冰女將陳映竹、阿爾卑斯式滑雪女將李玟儀和男將張天將、越野滑雪女將余睿和男將李杰翰，以及雪車女將林欣蓉、梁宥婕和林頌恩。

