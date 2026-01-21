台灣運彩迎「369」運動大年 喊話年銷售挑戰850億元 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台灣運彩總經理林博泰（右2）。記者劉肇育／攝影
台灣運彩2025年在全體2700家經銷商齊心協力及棒、籃、足、網4球助威下，年銷售突破700億元，創歷史新高，來到710億元，在今天舉行的「續優經銷商表揚大會」上，運彩總經理林博泰也表示，在今年將迎來「3、6、9」國際運動大年下，希望銷售能夠再創新高，甚至是挑戰850億元。

台灣運彩表示，2025雖然沒有國際重大賽事的加持，但全年銷售在所有經銷商共同努力下銷售仍穩定成長有三大主因，包括網球銷售破百億，成為運彩棒、籃、足外的新4哥；第二為賽事全天串聯，特別是場中投注的提供；第三點則是投注通路更便利。

今天登場的「2025 續優經銷商表揚大會」，運動部次長黃啟煌也親臨頒獎，感謝發行團隊及所有經銷商一年來的努力，挹注國家運動發展基金近77億，讓整個運動產業及更多的運動選手可以受到政府更完善的照顧。

對於2026年即將迎來「3、6、9」的國際運動大年，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，銷售可望更上層樓、再破新高，挹注更多運發基金幫助國家體育發展，運彩總經理林博泰也在今天表揚大會上發出宏願，喊話希望挑戰年銷售850億元的紀錄。

林博泰指出，今年三大重大國際賽台灣運彩無論在玩法上、行銷、促銷或是通路活動上都已經備好了相關計畫，希望好好的陪同經銷商來提供優質的服務給消費者，號召全國民眾一起來買運產，看比賽更精彩。

「台灣運彩2025績優經銷商表揚大會」表揚全國銷售優異的經銷商，分為「全國年度實體業績」前50名、「全國年度線上通路業績」前30名、「進步獎」及「新秀獎」前3名共四類績優經銷商獎項，其中「進步獎」是為鼓勵有潛力的經銷商設置的，因為2024年有許多新手店家上線，經過兩年的淬鍊後成為銷售的優秀店家，期待2026年能有更優異的表現。

台灣運彩今天舉行2025續優經銷商表揚大會。記者劉肇育／攝影
運動部 國民 經典賽

