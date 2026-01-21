印尼羽賽／林俊易奪冠後因傷缺席 周天成領銜5台將首輪輕鬆贏

快訊

中央社／ 台北21日電
「台灣一哥」周天成。 法新社
「台灣一哥」周天成今天在BWF印尼羽球大師賽男單首輪，對上愛爾蘭籍越南裔的阮日，輕鬆以21比14、21比15直落2過關，拿下對戰4連勝，如願挺進16強。

現年36歲的周天成，這場已是2026年連3週出賽，世界排名第6的他，賽前對陣世界排名第26的阮日，有著3勝0敗的絕對優勢。

挾帶著對戰優勢，周天成首局開賽就拉出一波8比2攻勢，比賽中段最多以13比6的大幅領先，隨後始終保持一定差距順利先收下首局。

第2局開賽周天成雖以0比2落後，但很快就連得5分超前，只可惜比賽前段周天成主動失誤偏多，比數始終拉不開。

就在周天成以8比7領先時，刻意提速主動進攻，順利拉出一波8比1的攻勢，如願提前讓比賽分出勝負。

世界羽球總會（BWF）超級500等級的印尼羽球大師賽，台灣在男單項目共有周天成、王子維、蘇力揚、李佳豪、王柏崴、戚又仁等人參賽。

不過，上週剛拿下超級750印度羽球公開賽冠軍的台灣「左手重砲」林俊易，則是選擇返台治療大腿拉傷傷勢，本週將休息缺賽，下場比賽將是亞洲羽球團體錦標賽。

