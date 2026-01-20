快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

射擊／亞錦賽資格賽排第七 劉宛渝決賽歸零出發一舉奪金

聯合報／ 記者曾思儒／台北—多哈電話訪

巴黎奧運完成五環殿堂初體驗，我國射擊不定向飛靶女將劉宛渝，今年第一站就傳回好消息，她今天在多哈舉行的亞錦賽先在女團和林怡君及葉美萱奪銀，個人賽更一路過關斬將摘下金牌，新賽季有漂亮開局。

30歲的劉宛渝排名第7，躋身只取8名的決賽後轉換心態，她說：「今天還有一盤預賽（資格賽），狀況也沒有到太好，但沒有放棄，有思考決賽怎麼打，預賽和決賽成績是分開，成績是重新刷新，有晉級就拚一個看看，盡全力去做。」

決賽8名選手先打10發，成績最差兩名直接淘汰兩位，第15發後再淘汰兩位，劉宛渝不但挺到最後更一舉摘金，她笑說成績有一點驚喜成分，「預賽狀況沒有太好，過程中持續調整，告訴自己能做多少就做多少。」且同個場地11月將舉辦世錦賽，攸關奧運資格，劉宛渝說：「也是當（世界賽）訓練，年底比賽的熱身賽概念。」

今年賽季有好的起步，劉宛渝接續就要飛到阿拉伯聯合大公國參加大獎賽，結束再飛回多哈打另一場大獎賽，農曆年前一天才會抵台；短暫休息後，又要飛出國參加世界盃，名古屋亞運前行程滿檔。

亞運前「以賽代訓」，劉宛渝說，短期目標每場比賽拚進決賽，再爭取獎牌，「中程目標是亞運，也是設定拿牌。亞運結束拚世錦賽，拿奧運席位。」

我國另名射擊名將楊昆弼在男子不定向飛靶資格賽排名第三，同樣晉級決賽，可惜最終排名第四，一名之差無緣頒獎台。

劉宛渝 亞運 世錦賽

延伸閱讀

Bungie撤離射擊《失落星船：馬拉松》定檔3/6上市！公開限定版Dualsense控制器

射擊／亞洲飛靶射擊錦標賽 楊昆弼資格賽前4回合排第1

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

奧運棒壘球賽門票抽籤開放登記 中華隊拚重返洛杉磯

相關新聞

射擊／亞錦賽資格賽排第七 劉宛渝決賽歸零出發一舉奪金

巴黎奧運完成五環殿堂初體驗，我國射擊不定向飛靶女將劉宛渝，今年第一站就傳回好消息，她今天在多哈舉行的亞錦賽先在女團和林怡...

射擊／亞洲飛靶射擊錦標賽 楊昆弼資格賽前4回合排第1

在卡達杜哈舉行的亞洲飛靶射擊錦標賽，奧運國手、台灣名將楊昆弼，在男子不定向飛靶資格賽前4回合，以總分98分高居第1，只要...

中華奧會團結基金啟航 雷母下偏鄉親自指導

中華奧會團結基金今天正式啟航，今天首、次站分別前往宜蘭縣大同鄉大同國中、南山國小，除了捐贈體育用品，中華奧會榮譽主席林鴻...

足球／非洲國家盃決賽 冠軍隊塞內加爾不滿判決一度罷踢惹議

非洲國家盃昨天進行決賽，塞內加爾足球隊雖然擊敗摩洛哥奪冠，但部分塞內加爾球員一度因為不滿判決，離場表達抗議。國際足總譴責...

冬奧／透過雪車做外交 林欣蓉：去奧運讓更多人知道台灣

第25屆冬季奧林匹克運動會下月將於義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，上屆冬奧以雪橇選手身分參賽的林欣蓉，將成為台灣第一位參...

冬奧／從雪橇轉戰雪車 林欣蓉踏最高殿堂寫新猷

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團有望增添名額，上屆以雪橇選手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。