射擊／亞錦賽資格賽排第七 劉宛渝決賽歸零出發一舉奪金

巴黎奧運完成五環殿堂初體驗，我國射擊不定向飛靶女將劉宛渝，今年第一站就傳回好消息，她今天在多哈舉行的亞錦賽先在女團和林怡君及葉美萱奪銀，個人賽更一路過關斬將摘下金牌，新賽季有漂亮開局。

30歲的劉宛渝排名第7，躋身只取8名的決賽後轉換心態，她說：「今天還有一盤預賽（資格賽），狀況也沒有到太好，但沒有放棄，有思考決賽怎麼打，預賽和決賽成績是分開，成績是重新刷新，有晉級就拚一個看看，盡全力去做。」

決賽8名選手先打10發，成績最差兩名直接淘汰兩位，第15發後再淘汰兩位，劉宛渝不但挺到最後更一舉摘金，她笑說成績有一點驚喜成分，「預賽狀況沒有太好，過程中持續調整，告訴自己能做多少就做多少。」且同個場地11月將舉辦世錦賽，攸關奧運資格，劉宛渝說：「也是當（世界賽）訓練，年底比賽的熱身賽概念。」

今年賽季有好的起步，劉宛渝接續就要飛到阿拉伯聯合大公國參加大獎賽，結束再飛回多哈打另一場大獎賽，農曆年前一天才會抵台；短暫休息後，又要飛出國參加世界盃，名古屋亞運前行程滿檔。

亞運前「以賽代訓」，劉宛渝說，短期目標每場比賽拚進決賽，再爭取獎牌，「中程目標是亞運，也是設定拿牌。亞運結束拚世錦賽，拿奧運席位。」

我國另名射擊名將楊昆弼在男子不定向飛靶資格賽排名第三，同樣晉級決賽，可惜最終排名第四，一名之差無緣頒獎台。